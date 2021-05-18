基隆市高中以下「停課不停學」　家長可請「防疫照顧假」

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

因應疫情升溫，基隆市長林右昌宣布19起至28日止高中以下停課，包含公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、安親班、課後照顧中心等，實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校。林右昌表示，勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，雇主都應予准假，至於工資部分，未強制雇主給薪，可由勞資雙方協商。

基隆市政府已開始實施擴大彈性上班措施，鼓勵居住雙北同仁居家辦公，部分單位並已進行異地辦公，以降低內部群聚染疫風險。若國小、幼兒園家長因故無法在家照顧，公私立國小、幼兒園仍提供學生到校接受基本照顧，弱勢學生停課期間午餐補助仍繼續維持。

基隆市教育處已彙集「線上教學資源」在基隆市政府教育處網站的「防疫專區」，除可供教師教學運用外，學生也可在家自主學習。停課期間，家長應以請「防疫照顧假」為優先，國小學生如確有照護需求，或家中缺乏線上教學設備者，停課期間仍可到校，使用學校設備進行自主學習，並由學校提供基本照護。

國高中學生則一律在家防疫，如有缺乏線上教學設備者，學校提供行動載具借用；家中無法上網者，學校提供向電信業者申請免費網路之流程，請家長協助申辦。如：申辦網路確有困難之弱勢學生，可向學校申請教育部配發之sim卡。

為避免雙北學生同時上線造成網路當機亂象，本市學校亦同步派發非線上作業或紙本作業，以提供多元的方式進行學習，分散線上平台流量；也請家長盡速安裝「School+」App，以利接收市級、校級與班級之防疫等相關資訊。停課期 間校方或各班導師仍會持續關心，並掌握學生每日健康狀況，並且依規定通報。

停課不停學配套說明

一、 各校擬訂停課不停學計畫進行停課期間之線上教學及復課後之實體補 課;停課期間之線上教學得以同步、非同步或混成方式進行，並得適度 搭配指派發紙本作業以緩減網路負荷。二、 匯集線上教學資源於基隆市政府教育處網站「防疫專區」，除可供教師教學運用外，學生亦可在家自主學習。三、 停課期間，家長應以請「防疫照顧假」為優先；國小學生如確有照護需 求，或家中缺乏線上教學設備者，停課期間仍可到校，使用學校設備進 行自主學習，並由學校提供基本照護。

四、 國高中學生一律在家防疫，如有缺乏線上教學設備者，學校提供行動載具借用;家中無法上網者，學校提供向電信業者申請免費網路之流程， 請家長協助申辦。如申辦網路確有困難之弱勢學生，可向學校申請教育部配發之sim卡。五、 課程、教學、補課及評量授權學校於落實教學計畫前提下，彈性且多元 的規劃方式辦理。

午餐及防疫配套說明

一、請本市家長盡速安裝「School+」APP，以利接收市級、校級與班級之防疫 等相關資訊。二、 因應全面停課，依實際停課天數辦理退費。弱勢生仍予補助，每天以80元為上限，支領方式以符合防疫規範及減少移動的前提辦理，如：使用餐 券或請團膳廠商提供便當，為因應疫情，此次餐券領取時間不限定。三、 需到校接受照顧的學生，優先自行帶餐，若無帶餐者，學校得經家長同意 代為訂餐，一般生需自費，弱勢生由本府補助，以 80 元為上限。四、 請校方或各班導師關心並掌握每日學生健康狀況，若有相關疫調狀況請即時依規通報。

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