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明起逾400萬學生停課爆南漂潮　教育部急要大學生「避免移動」

記者賴文萱／台北報導

國內本土疫情大爆發，教育部長潘文忠今（18）日在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，因應國內疫情警戒升級，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課。潘文忠呼籲，防疫上最大的風險是移動，特別跟大學生呼籲，盡量避免移動。

▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲潘文忠呼籲，大學生盡量避免移動。（圖／記者林敬旻攝）

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近來疫情嚴峻，不少學校緊急停課改採線上課程，也傳出學生已經南漂避難。潘文忠表示，明天幼稚園到大學總共超過四百萬學生會停止到校上課，他呼籲，大學生在這階段盡量在學校宿舍或住處，或在家進行線上課程學習，盡量避免移動，因為防疫上最大的風險是移動，特別跟大學生呼籲。

另外，潘文忠也說，高中以下包含幼兒園將近三百萬的學生，這部分務必盡量減少外出，尤其避免人潮多的場所，這是在防疫上可自己做起瘩，幫助社會，大家來共同防疫。

他最後也拜託家長、老師，這是非常艱困的階段，能共同協力一同照顧孩子，共同做學習上的協助，就像上個周末，大家走過一個最難的國中會考，這都是因為家長、老師和所有教育同仁願意從最大力量支持學生，讓20多萬名學生能在這樣的挑戰下，完成會考，特別拜託呼籲大家完成對學生的照顧。

▲為讓學子安心考試，台南市環保局已完成全市17個考場校園及周遭環境消毒，16日考試結束後還會再次消毒，以降低可能傳播的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國內本土疫情爆發，校園大清消。（圖／記者林悅翻攝）

大專院校及高級中等以下學校改採線上教學，學生居家遠端學習不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則。

另為避免同時大量登入現有教學平台造成壅塞，已提供無須帳號登入的線上學習資源取得管道，並分科安排近幾周課程單元，學生與家長可由此取得居家線上學習所需資源。

▲▼教育部宣布全國停課。（圖／教育部提供）

▲▼教育部宣布全國停課。（圖／教育部提供）

▲▼教育部宣布全國停課。（圖／教育部提供）

▲▼教育部宣布全國停課。（圖／教育部提供）

▲▼教育部宣布全國停課。（圖／教育部提供）

▲▼教育部宣布全國停課。（圖／教育部提供）

教育部指出，啟動線上學習之相關配套措施，說明如下：
一、 縣市政府及學校端
(一) 縣市政府盤點各校資訊設備並備妥線上學習所需相關資訊設備，適時調配縣市內資源，並得以跨區、跨校方式協助學生借用所需之學習資源。
(二) 學校盤點校內資訊設備並備妥相關所需設備，提供缺乏資訊設備（如平板、筆電、行動網卡）的師生借用，並以弱勢家庭學生為優先。
(三) 學校教職員工以到校為原則，但學校仍可評估網路頻寬及設備等資源情形，安排教師到校或居家線上教學之人數配置，可採同步、非同步或混成線上教學方式，並善用各項數位學習工具及影片等資源。其中教師居家線上教學者，應以下列情形為優先考量：
1. 自主健康管理期間，或有同住家人實施居家隔離或居家檢疫者。
2. 居住疫情警戒第三級區域。
3. 需於不同之疫情警戒區域間通勤者。
4. 懷孕者或有12歲以下小孩需照顧者。
(四) 課程、教學與評量方式，授權學校以彈性多元方式處理，並採從寬認定為原則。

二、 家長得比照相關規定申請防疫照顧假
(一) 高中以下學校啟動線上學習期間（5月19日至5月28日），家長其中一人如有照顧12歲以下之學童，或國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女之需求者，得申請「防疫照顧假」。
(二) 依勞動部規定，防疫照顧假因係防疫應變處置之特別措施，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理、不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。
(三) 依人事行政總處規定，家長得申請防疫照顧假，各機關不得拒絕，且不得影響考績或為其他不利處分；期間不予支薪。

三、 學生家中若無數位學習設備，可向學校借用；高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

四、 居家線上學習期間，請各縣市政府啟動關懷機制，提供高中以下弱勢學生用餐協助。

五、 各縣市政府及學校於居家線上學習期間建置諮詢專線，提供家長及教師諮詢及協助，並確實掌握學生健康狀況及學習情形。
 

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