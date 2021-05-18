院內感染連環爆！醫護身陷危機　女醫師籲：把疫苗留給防疫工作者

▲眼見醫護人員身陷危機，林靜儀醫師發文喊話。（圖／翻攝自Facebook/林靜儀醫師）

生活中心／綜合報導

亞東醫院爆發院內感染，目前共有9人確診，其中1名是看護，另有2名護理師二採呈陽性反應，眼見第一線的醫護人員身陷危機，前立委、婦產科醫師林靜儀急喊話，希望大家先把下一批疫苗留給醫療和防疫工作者，守住醫療體系的防線。

林靜儀醫師18日在臉書發文指出，「開放非公費序列民眾施打COVID-19 疫苗，其中一個因素是因為預定施打族群，當時並未有積極接種的狀態」，而對於醫療防疫工作者，初期因各種恐慌或資訊誤解，沒有達成應有的群體接種狀態，她也感到「很慚愧」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

眼見院內感染連環爆，恐會造成醫療體系崩潰，她忍不住喊話「在下一批疫苗進來、國產疫苗上線之前，請大家先把疫苗留給醫療和防疫工作者吧」；同時她也建議各醫院，「協助原先預定接種疫苗但目前未能提供的民眾，取得未來疫苗供應時的排序」，以避免恐慌與焦慮。

此外，為了守住醫療體系的防線，她也提出兩項呼籲：

一、 現在拜託不要跑去醫院群聚，而且即使今天接種了疫苗，免疫力也要12天後才會上來，你並沒有立刻神功護體，「減少群聚戴好口罩最安全」。

二、 未來二到四週，醫療體系面臨嚴峻的挑戰，醫療量能會吃緊，接觸過確診者、或是醫療人員自己受感染，就是一大塊醫療現場人力的缺口。

她強調，目前正值大型醫院醫療業務降載、整備支援業務、調整防疫動能壓力較大的時候，「麻煩大家幫忙，未有急迫性的醫療需求請配合延後，也可尋求就近基層診所的照顧」。

最後，她更向地方政府喊話，「提供篩檢站給『有症狀』的篩檢需求者，避免他們壓縮急診室量能，甚至增添感染風險」。而針對無症狀但曾至高風險區域的民眾，則拜託「請在家工作、避免與家人朋友接觸二週」。

▲林靜儀醫師呼籲民眾先把疫苗留給醫療和防疫工作者。（圖／翻攝自林靜儀醫師臉書）