以為接到疫調電話結果是詐騙！陳時中：先反問他接觸者是誰

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

本土疫情緊張，詐騙集團卻在此時出來搗亂！有民眾表示，原本以為接到政府的疫調足跡電話，結果對方問了很多個資，才發現是詐騙集團，對此，指揮中心回應，政府不會問太多私人訊息，「若有接到，就先問他接觸者是誰」。

對於民眾擔心接到詐騙集團電話，以假裝疫調的方式來騙取個資，陳時中表示，政府機關的疫調電話不會詢問太多個資，像是銀行帳戶、身分證號碼等，這些東西一定是傾向詐騙，若是要求民眾要先匯錢到某個地方，那一定是騙子；對於如何區分詐騙電話，陳時中也提出，若是他自己接到電話，一定會先問「我的接觸者是誰？」，弄清楚對方的疫調來源，才能分辨對方是否是詐騙集團。

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另外，中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增240例本土病例，另新增2例死亡，過去8天國內本土病例達到1024例，突破千例。

指揮中心提醒，請符合公費接種對象者踴躍接種COVID-19疫苗，及早獲得保護力。接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。