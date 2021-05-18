防疫通報誤植鮁魚圈為魷魚圈　東北還有「王八脖子」等奇葩地名

▲遼寧營口鮁魚圈區發生本土聚集疫情。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

遼寧營口市鮁魚圈區近日發生本土聚集疫情，各地官方媒體也會每日即時跟進報導。不過，福建某縣官方微信公眾號號發出的疫情消息，卻被眼尖的網友發現，錯將「鮁魚圈」寫成了「魷魚圈」，引起網友熱議。不少網友搜尋後才發現，鮁魚圈之名還不是最特殊的，東北地區甚至有「王八脖子」、「一撮毛」及「陰魂鎮」等奇葩地名。

▲福建某防疫通報誤植「鮁魚圈」為「魷魚圈」，引起外界熱議。（圖／翻攝人民資訊）

《人民網》報導，福建某縣官方微信公眾號發佈的《關於做好當前新冠肺炎疫情防控的緊急通告》，錯將「鮁魚圈」寫成了「魷魚圈」。上述落款為「XX縣應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部辦公室」的通告原本寫著，「截至5月14日17時，遼寧省營口市蓋州市陳屯鎮楊店村，魷魚圈區熊岳鎮宜城社區、和平社區等9地疫情風險等級定為中風險地區。」

遼寧發生本土新冠肺炎病例後，鮁魚圈區的名字意外引起外界注意，成為熱議的話題。據了解，鮁魚和台灣常見的土魠魚同為馬鮫屬的魚種，當地曾為鮁魚交易中心，再加上改名不易，近年反而成為旅遊特色之一。

▲位於大陸吉林通化的王八脖子遺址。（圖／翻攝百度地圖）

此外，網友找出大陸東北一些特色地名，包括位於吉林通化的「王八脖子」，是鴨綠江上游的一處墓葬遺址；遼寧本溪也有座「陰魂鎮」，相傳還是王母娘娘的出生地；至於位於中朝邊境的丹東，有個蘆葦地被當地漁民叫做「一撮毛」，雖然不是正式地名，在百度地圖上仍可找到相關位置。