飼主確診新冠肺炎毛小孩怎麼辦？　專家揭「後續照護2方案」

▲專家表示，目前仍沒有犬貓可感染新冠肺炎的證據。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情在國內大爆發，本土病例截至昨天指揮中心公布的數字已累計826例，不少飼主關心自家毛小孩是否也會受到感染或其他層面影響？專家表示，截至目前仍沒有犬貓可感染新冠肺炎的證據，另外，確診個案飼養犬貓的後續照護方案則有2方案。

農委會說明，犬貓是否會感染或傳播新冠肺炎這件事，世界衛生組織（WHO）、世界動物衛生組織（OIE）及世界小動物協會（WSAVA）官方皆聲明，「尚無犬貓可感染新冠肺炎之證據」，另家中飼養犬貓的活動範圍及人員接觸有限，無需過度擔心傳播病毒的風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲農委會強調，犬貓檢出新冠肺炎病毒核酸陽性，不代表確定感染。（圖／記者許展溢攝）



至於確診個案家中飼養的共居犬貓處置方式，農委會指出，若無異狀，配合其他家中成員隔離觀察即可，但若犬貓有不適現象，就可聯繫犬貓平常就診照顧的醫師，以視訊或通訊軟體等方式先行了解與協助。

農委會進一步提到，確診個案飼養的共居犬貓後續照護有兩大方案，一、若個案家中有其他親人可協助照護，可居家照護觀察、避免親密接觸，照顧及接觸犬貓前後應以肥皂及清水洗手。二、沒有親人可協助，犬貓健康的情況下，請其他親友協助到府照護，如果真的還是找不到人，再聯繫所在地動物防疫機關給予協助。

▲專家建議，社區若有感染情況，毛小孩一樣跟飼主盡量都別出門。（圖／記者崔至雲攝）



農委會強調，犬貓檢出新冠肺炎病毒核酸陽性，不代表確定感染，應由所在地動物防疫機關指示必要處置。另外，中華民國獸醫師公會全國聯合會表示，目前獸醫院營運都還是正常，一切配合指揮中心政策，以目前台灣疫情狀況，公共場所暫停關閉或有感染社區時，建議毛小孩還是跟飼主一樣沒事不要出門，避免不明的感染狀況發生。