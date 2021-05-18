空蕩蕩！　北車地下街宣布：暫停營業至28日

▲北車地下街商家全數停業至5月28日。（圖／台北地下街合作社提供）



記者蔡文鈴／台北報導

雙北疫情升溫提升至三級警戒，其中蘆洲前獅子會長（案1203）足跡地圖顯示，在5月8日時曾帶妻小逛台北地下街Y區逛街，雖然地下街日前已消毒過，不過考量疫情嚴峻，台北地下街18日宣布自主停業至28日，。

考量疫情嚴竣，避免群聚，健康防疫第一優先，台北地下街商家自主停業，將暫停營業至28日，地下街各通道維持通行，只有郵局照常營業，照片中看來，走道上一片空蕩蕩，十分冷清。

北市市場處副處長高群荐回應，北市轄管的地下街共有4條，分別為龍山寺地下街、台北地下街、台北站前地下街、K區地下街，而疫情開始的時候，萬華龍山寺地下街就先行停業了。

高群荐表示，由於地下街不是販售民生必需品主要場所，所以有跟合作社進行溝通，目前台北地下街已經表達會先採取停業措施，而K區地下街則是縮短營業時間，其他都還在溝通，所有地下街皆會留出走道讓民眾通行。

台北地下街日前接獲通知有確診者足跡之後展開清查，進行整區大消毒。經查，蘆洲獅子王於5月8日在台北地下街逛街停留期間，都有佩戴口罩，前後計進入約20間左右的店家。

在發生有確診足跡在台北地下街後，地下街進行防疫措施，在各交叉封閉出入口安排人力量額溫，同時也緊急採購15部熱像儀。

不過，由於疫情逐漸升溫，雙北已提升至三級警戒至5月28日，要求各大公共場所須落實名制，停止室內5人以上聚會，許多餐飲業者禁止內用，北車地下街因應防疫，即起宣布暫停營業至5月28日。

▲▼北車地下街商家全數停業至5月28日。（圖／台北地下街合作社提供）

