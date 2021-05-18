進香團頻傳染疫！網問「哪裡好玩？」　內行揭4點：退休長輩超愛

▲長輩們喜歡參加進香團活動。（示意圖／記者季相儒攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣疫情嚴峻，昨（17）日單日新增333例本土案例，其中台中新增2例，更是傳出重慶國小小六女童跟著阿嬤去進香團而染疫，就有網友好奇，許多參加進香團的阿公阿嬤都確診，在炎熱的天氣下，一天要拜十幾家廟，「進香團到底好玩在哪裡？」貼文一出引起網友熱議，揭開台人拜廟文化。

西屯區重慶國小出現一名六年級學生確診個案，初步調查原因為跟著外婆參加進香團，因進香團有人確診，外婆跟小女童獲悉後就前往醫院篩檢，兩人驗出陽性。消息曝光後，網友們紛紛留言，「台男愛茶藝館，台女愛進香」、「那些說媽祖會保佑疫情過去的人呢」。

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其中也有許多人好奇，一群人搭遊覽車，一天拜十幾家廟，天氣熱就算了，還會被香油煙燻個半死，「進香到底有什麼好玩的？」「進香團變病毒團，廟會活動養一堆屁孩，這文化是不是該禁了？」

▲示意圖。（圖為艋舺龍山寺／記者李毓康攝）

有內人行解答，進香團價格低廉，很多退休長者閒閒沒事，就跟著三五好友一起搭遊覽車進香兼出遊，「進香團有時候會搭配景點啦，那些獨居老人難得出門，就順便當旅遊很開心啊」，在車上還可以唱卡拉OK、聊天，再加上長輩的體力跟年輕人有落差，跟著進香團出遊，便成為退休長輩們的休閒娛樂之一。

此外，指揮中心指揮官陳時中已於15日宣布，全國宗教祭祀場所活動，全面禁止進香團和遶境，包含寺院、宮廟、教堂教會及其他類似場所的活動，沒事盡量少出門，待在家中防疫，若不得已必須出門則要戴上口罩。