八大月收破10萬　卻為了2萬元扭打！網揪出「閨蜜鬧翻導火線」

記者施怡妏／綜合報導

台中市某KTV包廂21日凌晨發生恐怖暴力事件，從事傳播妹的29歲孫姓女子因為2萬元債務糾紛，遭26歲陳姓女子等人毆打、熱湯潑臉，導致臉、頸部嚴重燒燙傷，經送醫治療後無生命危險、意識清楚。就有網友驚呼，為了2萬元打成這樣太誇張，對此，有網友點出「打成一團」的關鍵原因，「錢不是重點」。

有網友在PTT發文，「2萬有必要打成這樣？」因為2萬元大打出手實在太扯，雖然自己不是有錢人，但戶頭也有2萬元以上，「怎麼會因為2萬搞成這樣，就算賠償我看也拿不到錢啦，真的有人連2萬都拿不出來嗎？有卦嗎？」

另外也有網友發文，「2萬元對八大是算多還是少？」就他所了解，八大行業都是月入好幾萬，「好的甚至有十萬上下的」，實在很難想像，2個做八大行業的女生，會為了區區2萬元打成一團，「還是2萬對她們來說其實很多？有沒有八卦？」

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▲被潑湯女嗆人對話。（圖／翻攝爆料公社）

對此，網友認為錢不是重點，是態度的問題，不過潑湯行為就太超過了，「欠錢講話還敢大聲」、「態度太爛了，但還是譴責暴力甚至毀容的行為」、「這叫帳務跟生意糾紛，不是欠錢」、「被潑的講話超討厭，但下手確實重了點」、「那是要回的，表示實際賺更多」、「也不是單純借錢，是沒上繳抽成吧」。

初步調查，陳、孫在同一家傳播公司工作，2人起初感情不錯，陳還經常介紹客人給孫坐台，但陳認為應該多少給她一點佣金表達回報，但孫遲遲未給，至今已累積2萬元。21日凌晨，陳、26歲趙男（扯髮男子）及40歲林男（陳女男友）私底下約好唱歌，之後把孫叫進包廂要她還錢，結果發生潑湯事件。至於孫是同意給佣金而賴皮不給，或是只是陳自己的想法，要等警方下午偵訊孫女才能釐清。