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泰國旅遊有多強？　網曝「完勝關鍵」：直接海放台灣

▲泰國清萊白廟。（圖／記者陳涵茵攝）

▲泰國清萊白廟。（圖／ETtoday資料照）

實習記者林郁婷／綜合報導

泰國是繼日本之後，第二台人愛去的國家。就有一名網友表示，沒去泰國之前，以為那裡很落後，但實際去了之後，發現泰國的旅遊規劃很好，也有很多好玩的景點和美食，完全不輸台灣，讓他忍不住感嘆「台灣到底在幹嘛，求解？」有網友點出關鍵，「光有世界文化遺產光環就海放台灣」。

原PO在PTT八卦板以「泰國旅遊怎麼有辦法屌打台灣成這樣」為題發文，表示「泰國旅遊沒去過還以為人家很落後，可是旅遊規劃超好。」原PO指出，泰國的美食和觀光景點一大堆，「夜市乾淨度屌打台灣，百貨公司甚麼都不輸台灣」，讓原PO忍不住感嘆「台灣到底在幹嘛，求解」。

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貼文一網友紛紛表示贊同，「真的好玩便宜，台灣品質一樣廢價格*2」、「因為泰國認真發展觀光有自己特色」、「朋友在泰國觀光市場抽菸，有一個人直接過去把他的菸頭剪斷告訴他這裡禁菸，真的是有在管理欸」。

也有人點出完勝關鍵，表示泰國從很早以前就發展旅遊業，「泰國一直是旅遊勝地」、「泰國一直很強啊，歐美人亞洲旅遊首選」、「旅遊業是泰國重點產業，相當於台灣的科技業」、「光有世界文化遺產光環就海放台灣」、「人家海岸環境保護的很好」。

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