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串聯店家「1天200個便當」送和平、中興醫院！英雄哥4細節被讚爆

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患，醫護人員作業情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫護示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情延燒，除了第一線人員奮力作戰，民間也有許多無名英雄送暖，台北萬華一名男網友從周日開始，串聯多間便當店，募到超過200份便當，送給和平、中興醫院的醫護們，不僅如此他也顧到各項細節；對此，網友們感動淚讚，直呼「辛苦了，謝謝你」、「大家一起加油」。

熱心網友在「我是萬華人」發文提到，透過社團力量，幫和平、中興醫護募了200份便當送去，星期日到現在不過短短2日，忙到感覺像過了兩個禮拜，「我是每天滾動式確認醫院的需求後才整合並行動，做好一切防護措施，專責人員跟我對接，不建議一般人自行送東西過去，以免造成浪費及醫護困擾。

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他坦言，「很掙扎自己這樣做到底有沒有意義，整夜沒睡想清楚做好一切規劃，隔天禮拜一親自去看了兩家便當店的出餐環境、品質，發文短短半天，社團各界朋友已經響應幾千個便當的量能，連台北漁產公司黃董事長也來電要贊助500個便當。」

▲串聯店家「1天200個便當」送和平、中興醫院！　醫護感動炸。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自臉書／我是萬華人）

▲醫護人員非常感動。（圖／翻攝自臉書／我是萬華人）

原po強調，費用他一毛錢也不經手，完全按照留言順序，接到通知後2日內直接轉帳給便當店，「我也公開募集可配合付款方式的便當店，但我要看過環境跟品質，畢竟給醫護吃的東西不能馬虎。我不是專家只能盡力，歡迎有食安專業的人義務協助我。

由於要趁工作空檔，調度超過200個便當給兩家醫院，謹慎的他也把關每個環節，甚至開始做出長遠規劃，他不禁感嘆，「真的壓力山大，直到傍晚收到和平這個訊息，眼淚直接潰堤，疫情爆發後其實他們壓力比我還大，我們不在後面頂著，他們在第一線作戰多孤單。」

另外，他也將熱心贊助便當的店家及網友列表，感謝這些英雄挺醫護。對此，網友們也紛紛留言表揚，「小弟以各位為榮」、「有需要幫忙可以通知我喔」、「台灣最美的風景」、「您辛苦了，感恩大家支持」、「感謝萬華人的團結」、「天佑台灣」。

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