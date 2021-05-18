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社會 社會焦點 保障人權

雙北「3級警戒」休閒娛樂場所全停　夾娃娃機繼續開下場慘

記者邱中岳／台北報導

雙北市疫情不斷升溫，確診人口也不斷增加，雙北政府也啟動第3級警戒，規定夾娃娃機店從17日下午4時許開始停業，但卻仍有場主不聽勸持續營業，警方到場勸導，對方反而表示「實名制」、「消毒」都有，還問過相關單位「可以營業」，最後警方依相關規定送辦。

雙北市確診人數攀升，雙北也緊急宣布進入第3級警戒，10大行業停業之外，也宣布「額外的休閒娛樂場所」從17日下午4時許開始停業，其中包括「夾娃娃機」、「釣蝦場」、桌遊店」以及「餐飲附設卡拉ok」，警方調查，中山區雙城街1處夾娃娃機店仍繼續營業。

▲▼北市額外休閒娛樂場所要求停業，但卻有夾娃娃機店私下營業遭蒐證。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市額外休閒娛樂場所要求停業，但卻有夾娃娃機店私下營業遭蒐證。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，額外關閉的休閒娛樂場所公告之後，要求在17日下午4時許關閉，但55歲的魏姓場主仍不聽勸，在中山區雙城街持續經營夾娃娃機店，警方當場上門勸導，魏還聲稱有實施實名制、還有消毒措施，所以才繼續讓客人玩。

警方苦口婆心勸說，但魏姓業者仍堅稱「詢問過主管機關」，店內有實名制、消毒就可以繼續營業，警方無奈只能告知，指揮中心已明確指示應立即停業，如違反新防疫規定恐造成防疫破口，全案經蒐證後函請北市府商業處依規定開罰。

且北市府規定，如違反者得以《傳染病防治法》處罰業者，夾娃娃機店老闆恐遭處以新台幣6萬元以上30萬元以下不等的罰鍰，警方也呼籲，防疫期間人人有責，請依照政府規定停業，切勿徇私營業成為防疫破口。

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