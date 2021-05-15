移民署走訪萬華40藥局　鼓勵逾期外籍人士：「有症狀」出面接受篩檢

▲疫情升溫，移民署也透過40藥局鼓勵失聯、逾期外勞有症狀要出面篩檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

雙北市提升疫情警戒至第3級，移民署也決策安心採檢專案，鼓勵曾經出入萬華或周邊地區的外籍人士出面，並地毯式的拜訪萬華地區40家藥局，請藥局鼓勵轉介外籍逾期、失聯人士出面接受篩檢。

中央流行疫情指揮中心宣布，15日雙北市提升疫情警戒至第3級，移民署決策「安心採檢防疫專案」，針對「曾經出入萬華或周邊地區外籍人士」，鼓勵出面採檢及治療。

有鑒於逾期、失聯的外籍人士，往往會透過藥房購買成藥，恐成為防疫破口，移民署因此一一拜訪40家藥局，請藥局鼓勵失聯、逾期的外籍人士，如有染疫相關症狀，可以鼓勵出面究受篩檢、治療。

▲移民署派人走訪萬華區40藥局鼓勵失聯、逾期外勞有症狀要出面篩檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

移民署也將加強休閒娛樂場所稽查，全力防堵疫情，內政部政務次長陳宗彥表示，為加強宣導外籍移工配合防疫作為，移民署製作中、英、越、印、泰、柬、緬等7國多元語言宣導措施，即時讓在台外籍人士充分掌握疫情資訊。

另外移民署也強化國境防疫措施，即時通知各航空公司轉達外站確實審核，阻絕高風險傳染途徑於境外，同時加強審查旅遊史，落實人流控管，持續確保國境防疫安全。

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