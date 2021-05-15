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社會 社會焦點 保障人權

疫調比照重大刑案！居隔失聯、假訊息、囤積物資　列警方重點工作

記者邱中岳／台北報導

全國疫情飆升，確診人數單日來到180例，許多縣市勒令8大行業停業，警政署也表示，請各縣市分局長配合相關稽查，另外內政部次長也前往警政署與全國警察首長視訊會議，勉勵全國警察協助抗疫。

隨著疫情增溫，以及傳染病防治法相關規定，8大行業以及電子遊戲場、複合式釣蝦場、網咖、夜店、理容按摩視聽複合店、按摩油壓養生舘、陪侍小吃部、資訊休閒業（主題餐廳）、休閒麻將館等營業場所，即日起暫停營業。

警政署長陳家欽表示，請各縣市政府警局長向縣市首長報告，並派員結合各地政府相關單位實施聯合稽查，也希望相關行業的業者共體時艱，配合政府防疫政策。

▲▼8大行業與其他特種場所停業，警政署：疫調比照重大刑案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲8大行業與其他特種場所停業，警政署：疫調比照重大刑案。（圖／記者邱中岳翻攝）

因應國內本土病例激增，內政部長陳宗彥在15日前往警政署主持視訊會議，會中陳宗彥次長也對於全體警察配合政府防疫工作辛勞給予高度肯定，也期勉警方能夠全力配合指揮中心以及地方政府防疫措施。

警政署表示，已通令各警察機關全力配合各地方政府主管機關稽查相關停業場所，「疫調進行比照重大刑案」儘速完成，另持續加強「查緝假訊息、囤積防疫物資及居家隔離（檢疫）失聯協尋」工作，全力防堵疫情破口，以穩定民心。

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