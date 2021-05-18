4員工去萬華阿公店「已1人確診」　中華郵政：非窗口、投遞人員

▲萬華阿公店接連爆出確診個案，附近一帶晚間近乎成為鬼城。（圖／記者游宗樺攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政今（18）日收到通知，總公司快篩陽性員工確診。據了解，該名同仁是總公司內勤，也是工會幹部，5/10參加郵工全國性表揚大會會後，一共有4人一同去萬華阿公店續攤。中華郵政表示，疫調部分涉及員工隱私不方便透露，但強調，他們不是投遞人員，也不是窗口營業人員，工作完全不會接觸到民眾。

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▲▼確診員工曾出席中華郵政模範郵工表揚大會，當天交通部長王國材、勞動部長許銘春都有出席活動。（圖／讀者提供）

這名確診同仁主要是5/10參加完中華郵政全國模範郵工表揚大會後，跟同行3工會人員前往萬華阿公店續攤。中華郵政今證實，先前快篩陽性員工已經電話通知確診，初步了解，當天跟他一起同行去萬華阿公店的還有3名員工，現在也要求他們去做快篩檢驗。

中華郵政副總經理郭純陽表示，針對這幾名員工的職務，目前掌握都是在北部地區上班，但他強調，他們不是投遞人員，也不是窗口營業人員，工作完全不會接觸到民眾。

有員工爆料，該同仁在公司活動很多，接觸範圍跟對象也很廣，大家都很擔心是不是還會有第二、三例個案出現，直言「他的足跡就像獅子會會長，跟一般獅子會會員很不同」，希望有跟他接觸過的同仁都要緊急匡列，不要讓他們來公司上班。





▲中華郵政員工確診。（圖／讀者提供）

不過，初步消息是，同行3人有些還沒輪到進行快篩檢驗，主要是現在快篩有限制名額，地點也不多，且是要讓有症狀的人優先辦理。

中華郵政表示，先要求同行3名員工做自主健康管理，避免接觸上班員工，針對確診個案也早就有防備，若有員工曾接觸過他，中華郵政會給予休假讓同仁去做快篩。

▲中華郵政總公司爆1員工確診。（示意圖／記者賴文萱攝）

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