雙北停課首日！「酷課雲」大塞車百萬人次爆量　急改分區分時段





▲北市「酷課雲」奪亞IDC亞太智慧城市大獎 。（圖／台北市教育局提供）

記者袁茵／台北報導

雙北防疫升溫，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜17日宣布，高中以下學校停課不停學，其中北市部分也呼籲使用台北酷課雲，結果17日當天就因為高達101萬多人使用，造成機器負載過量產生登入遲延，因此決定採不同行政區學校間隔分流上線的方式，降低系統過載風險。

面對雙北宣布高中以下學校停課，北市大推酷課雲線上學習平台，結果教師登入系統於17日湧進4萬人，造成登入頁面不堪負荷，塞車2小時。有國小老師擔憂，沒辦法登入教師系統，等於沒辦法登入酷課雲，擔心遠距教學受影響。

對此，台北市政府表示，17日上午宣布高中以下「停課不停學」後，台北酷課雲OnO一共有101萬3978人次登入使用，北市校園帳號系統因分流機制故障，造成機器負載過量產生登入遲延，立即進行調整修復，已在下午2點重新提供師生繼續進行遠距教學演練，夜間並持續測試修復。

北市府強調，酷課雲OnO平台本身系統負載沒有問題，目前也規劃以不同行政區學校間隔分流上線的方式，降低系統過載風險。為協助各校進行線上教學，「台北酷課雲 OnO線上教室」進行補課，今天起採分區分流上線模式辦理 ，避免同時段大量人數登入影響系統效能。

關於酷課雲各行政區學校上線時段，分別為：

上午8時30分至8時45分：松山區、大安區、內湖區。

上午8時45分至9時：北投區、中正區、大同區。

上午9時至9時15分：士林區、中山區、信義區。

上午9時15分至至9時30分：文山區、萬華區、南港區。

