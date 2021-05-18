彰化1.8萬學生請防疫假！南彰某國小1學童確診　仍有1成到校上課

▲彰化縣教育處統計國中小今天有18000學生請防疫假。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

本土疫情大爆發，截至昨天彰化縣確診人數已經攀升到20例，彰泰國中也有2名學生確診，17日起緊急全校停課，教育處統計昨天沒有到校上課的學生有11,000人左右，今天請防疫假的人數已經達到18,000人，而南彰化1所國小昨天也因為葡萄家族傳播感染鏈，學童確診全班停課，但今天全校9成學生請防疫假。

南彰化這所國小，學生有500多名，校長上午接受電訪指出，昨天衛生局通知有1名學生確診後，全班停止上課，昨天已經有許多學生請假沒有到校上課，但今天只有50多名學生到校，請假率超過9成，已經啟動線上教學。

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彰化縣政府16日已經宣布在同考場的芬園國中與和群國中國三學生，17日至30日停課改採線上教學的模式。縣長王惠美宣布校園十大防疫措施，強調停課不停學，縣內所有學校加強防疫，另外，確診學生所在的會考試場彰師附工，也已全面完成消毒。

教育處長陳逸玲指出，停班課的標準是依中央疫情指揮中心的規範，一名學生確診就該班停課，2名學生以上確診就全校停課，彰泰國中有2名學生國小確診後而全校停課，採線上教學的方式完成學習。而未能完成會考的學子，將依採檢結果，於29日、30日再參加另一次會考，以外加方式，名額不會佔原有的錄取名額。

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