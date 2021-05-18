北市電梯總管涉貪交保後投河　檢察官查出他生前做了這些事

▲前台北市建管處官員曾華崇涉嫌貪污、詐財等多罪，因案發後死亡，獲得不起訴處分。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市都發局建管處使用科助理工程員曾華崇，2020年錢櫃大火案後，被查出涉嫌利用職務之便貪污，卻在遭約談交保後投河身亡，外界一度傳出可能受冤，但台北地檢署查出，曾華崇生前不但向電梯廠、委外檢查包商索賄，甚至以尾牙名義尋求贊助禮券後私用，另外妻子買電腦的單據也要業者埋單，不過曾已死亡，檢察官18日處分不起訴。

曾華崇從2009年起任職台北市建管處使用科，負責台北市內昇降設備和機械停車設備的竣工、年度檢查，2012年開始，又握有委外抽驗標案的承辦權限，雖只是五職等的助理工程員，已形同北市電梯安全總管，想爭取代驗電梯業務的公司都不敢得罪他。

▲錢櫃林森店大火造成死6人死亡後，北市下令調查電梯設備安全。（資料照／記者黃彥傑攝）

但是檢調長期監聽發現，曾在任內時常向廠商開口索賄，疑似以業務量龐大，需要自費聘請助理為由，向代驗公司索討每月共4萬5千元；又在2015年間，以辦公室需要電腦為由，要求電梯代驗業者贊助，結果拿了1萬4千元是用來支付妻子買筆電的費用，業者還為了避免遭刁難，另外贈送郵政禮券，前後行賄曾8萬9千元。

2019年底，曾華崇以要舉辦建管處使用科尾牙的名義，對外向永大、崇友等電梯業者，以及代驗業者索討贊助，但有些不需要單據的廠商提供現金或抽獎禮券，卻沒有用在尾牙上，遭曾中飽私囊，即使真的拿去尾牙活動中使用，業者也只拿到不實發票核銷報帳。

▲檢察官查出，曾華崇早在世新大學電梯夾死人意外中，就有向業者索賄的紀錄。（資料照／記者黃彥傑攝）

2020年1月6日，世新大學管理學院發生電梯夾死保養員意外，曾華崇知道業者希望盡快重啟電梯，並且減輕事故責任，向業者暗示握有裁量權限，業者馬上致贈裝在信封袋內的2萬現金，外加1盒巧克力。

直到2020年4月26日，錢櫃KTV林森店發生電梯施工導致6死大火，市府發動大規模稽查，曾華崇私人聘請的劉姓助理查到星據點KTV復興館的菜梯沒有取得使用許可，曾得知後叫代驗業者提高複查費用，星據點為了加速啟用菜梯，在不知情的情況下，為5台菜梯共付1萬6千元的檢查費用，完全不知到遭浮報多坑了1萬元，全部流入曾華崇口袋。

▲曾華崇涉貪遭聲押，經法院裁定交保，7天後被發現從南湖大橋投河。（資料照／記者黃彥傑攝）

檢察官認為，曾華崇多種不法行徑，分別觸犯了利用職務詐取財物、藉勢藉端勒索、不違背職務收賄等罪，但因曾在偵查中已死亡，依法處分不起訴，其他涉案的台灣停車設備暨升降設備安全協會秘書長林豐生、郭秀汝夫妻，台灣昇降設備檢查促進安全協會祕書長簡政健等6名包商，分因為造台北市捷運電梯檢查紀錄、行賄等犯行遭起訴，另外鍾炳男等4名業者獲得緩起訴處分。

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