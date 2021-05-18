受訓新兵百餘人擠大通舖！家長質疑防疫不到位…花防部回應了

▲陸軍花東防衛指揮部所屬新訓單位，遭新兵家長質疑防疫措施不到位。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者蕭可正／花蓮報導

花蓮有新兵家長投訴直到五月十六日（周日）晚上為止，北埔營區的新兵訓練中心，其中，「步一連」這支部隊，仍舊是113人齊睡在同一個空間，而非軍方所言30到60人一間。吃飯用餐也是百人一起，懷疑防疫措施不到位。

家長表示，雖然「新兵訓練中心接訓的訓員均設籍花蓮及台東地區」，不代表週休二日放假期間阿兵哥不會跑到外縣市，或是到疫情嚴峻的雙北、宜蘭等地，對於這群自外縣市回來部隊的阿兵哥，質疑類此情形該如何處置？

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▲寢室因應建築空間大小不一，30-60床不等，床與床之間皆用膠膜區隔，避免人與人之間過度接觸。

陸軍花東防衛指揮部17日回應如下：

近期疫情日漸嚴峻，我們可以感受到各位的擔憂，鑑此，向民眾報告本部針對接訓軍事訓練役的各項防疫作為：

（1）、本部今年所接訓的訓員均設籍花蓮及台東地區，沒有接訓其餘縣市的役男，也感謝花東天然的屏障，成為了保護你我的最強靠山。

（2）、自入營報到開始，本部要求所有人隨時配戴口罩，除就寢、用餐、盥洗期間，其餘時間皆配戴口罩，就算天氣悶熱不便、室內外操課期間，也是口罩不離。

（3）、就寢的部分，因應建築空間大小不一，駐用30-60床不等，且床與床之間皆用膠膜區隔，避免人與人之間過度接觸，且各兵舍的門口均有放置稀釋酒精供人員隨時使用。

（4）、用餐方面，以排為單位（50-60人）於連隊中山室用餐，餐盤皆為個人專用，人員進餐廳前會以酒精實施手部消毒；另外除了區分時段用餐，餐桌亦裝設隔板裝置，避免近距離口沫傳染。

（5）、每日上午8點、下午2點以及晚上7點集合時間，皆會量測體溫，並紀錄備查以即時監控人員狀況。

（6）、操課時，多以室外操課為主。除了最基本的口罩配戴，人與人之間也保持一公尺以上的距離。

（7）、盥洗時雖然無法配戴口罩，亦區分時段讓訓員分批盥洗，避免擁擠；另外在浴室及廁所，均提供充足的肥皂或洗手乳供大家使用。

▲餐桌亦裝設隔板裝置，避免近距離口沫傳染。

（8）、每週實施全營區自力消毒、每2週由化學兵部隊至營區用稀釋漂白水消毒，以杜絕病菌滋生。

（9）、收假時，門口設置體溫量測站嚴管體溫狀況，避免病毒進入營區；入營後填寫防疫自我評估表及休假行止紀錄，以瞭解訓員休假營外活動。

除此之外， 花防部另說明，平時利用播音系統宣導政府防疫政策，也於休假期間請家屬協助提醒及叮嚀，盡量留在家中，避免不必要的聚會及活動，勤洗手戴好口罩。讓我們共同努力，一起渡過這個難關。

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