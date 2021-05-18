快訊／蔡英文：國產疫苗進入收尾階段　估七月底前供應

記者蔡文鈴／台北報導

全台疫情大爆發，疫情指揮中心公布17日新增333例本土確診。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌18日上午10點赴指揮中心視察，指示防疫計畫，也為防疫人員加油打氣。蔡英文表示，高端、聯亞的疫苗，已經進到臨床實驗第二期收尾階段 ，政府會全力支持協助，把關疫苗安全品質，確保在七月底前供應第一波疫苗，請大家不用太憂慮。

蔡英文表示，由於疫情變化公費疫苗施打踴躍，目前暫停自費疫苗預約，政府透過各種管道買的疫苗都會陸續到位，除外購之外，國產疫苗研發也在預期進度上，從去年的經驗也學習到，任何的防疫物資都要有國產化的能力，台灣從口罩進口國變生產國就是最好的例子。

蔡英文除赴指揮中心視察之外，也視訊了解疫苗研發進度，她表示，高端、聯亞的疫苗已進到臨床實驗第二期收尾階段，政府會全力支持協助，把關疫苗安全品質，在七月第前供應第一波疫苗，請大家不用太憂慮。

面對這波疫情來得又急又猛，政府擬定防疫計畫：第一，6月8日疫情觀察期前持續圍堵感染熱區，透過降低確診數、減少重症率以減災；第二，檢討醫療體系的分流降載，確保維持醫療量能；第三，在感染熱區設立快篩站，盡快找出可能感染者加以圍堵。

在時程的規劃上，政府要在6月中旬之前，國外疫苗陸續到位時，守住這30天，不要讓疫情再擴大，接著等到7月國產疫苗研發，並全面開放施打。

▲蔡英文視察指揮中心，發表談話。（圖／ETtoday直播）

