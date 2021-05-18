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抗疫「關鍵D-Day」曝光　全台一命就靠三大作戰計畫

社區感染疫情嚴峻，行政院長蘇貞昌15日與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等官員合體宣布，雙北市當天立即升級三級警戒。

▲社區感染疫情嚴峻，行政院長蘇貞昌15日與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等官員合體宣布，雙北市當天立即升級三級警戒。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情大爆發，11日起本土確診個案持續飆高，維持一年多的平穩疫情再陷危機。這波來自英國變種病毒的傳播力又快又猛，面對多點爆發的隱形傳播鏈，政府朝三大面向擬定防疫作戰計畫，一是6月8日疫情觀察期前持續圍堵感染熱區，透過降低確診數、減少重症率以減災，二是重新檢討醫療體系的分流降載，確保維持醫療量能，三則在感染熱區設立快篩站，盡快找出可能感染者加以圍堵，等國外疫苗六月中以前到位，守住這關鍵的30天不讓疫情擴大，接續7月底國產疫苗全面開打，以換取防疫空間。

本土感染大爆發，政府朝熱區快篩、分流降載、圍堵減災3面作戰計畫抗疫。

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對抗新冠肺炎（COVID-19，新冠肺炎）一年多，台灣疫情本月再度拉警報，11日起新北、宜蘭爆發不明感染源的本土社區感染後，短短一週這波本土案例累計至17日已達785人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，雙北當天立即升級三級警戒，其餘13縣市也跟進，自主宣布採「準三級」防疫措施，這波自11日起至6月8日、為期28天的本土感染觀察期，全台各地皆提高戒備，全力防堵疫情再起。

北市在感染熱區萬華地區設立5處快篩站，盼找出更多社區潛在感染者，儘速圍堵。（圖中人物已變裝處理）

疫情挑戰嚴峻，總統蔡英文15日在臉書對國人喊話：「關鍵階段，每一個人都可以為阻斷傳播鏈盡一份心力。」行政院長蘇貞昌同天也說，在這場對抗病毒的行動中，每個人都很重要，都是防疫國家隊的一員、也都是切斷病毒傳播鏈的關鍵，請大家全力以赴，遵守防疫規定、不要聚眾搶買、別傳疫情謠言，「有了你的支持，台灣更有信心度過難關。」

雙北3級警戒、其他縣市2級警戒，民眾減少不必要外出，原本人潮眾多的北市信義區（圖），週末下午顯得空蕩蕩。

本刊調查，台灣過去一年因圍堵策略成功，防疫一直都在追求「零確診」，如今面對英國變種病毒入侵，傳播快又無形，本土感染大爆發，政府已體認現在必須由追求完全零確診，邁入減災階段，防疫作戰計畫並採三大面向進行。

首先，是盡快找出感染者、全面阻斷病毒傳播鏈，力求降低確診人數與重症率以減災，才不至於壓垮台灣醫療體系，另也以感染熱區圍堵取代全面封城，不到必要不會啟動封城，儘可能維持正常生活與經濟產業發展。

雙北升級3級警戒，北市一家大型量販店湧現囤貨潮，但政府強調防疫與民生物資非常足夠，不需要搶購。

其次，重新調整醫療體系的分流制度以降載，確保醫療量能隨時可因應瞬息萬變的疫情。指揮中心已規劃，傳播力較低的無症狀或輕症患者，將統一轉至集中檢疫所，醫院的醫療量能將留給重症病患。公衛專家也疾呼政府應重新檢討現行各級醫院的分工分流，如台大等醫學中心等級的醫院應保留醫療量能，不該收治初期的確診患者，才能守住台灣醫療最後防線。

近期本土社區感染確診趨勢圖。

第三則啟動熱區快篩，於感染高風險區設立快篩、PCR核酸檢測的雙重驗證機制，迅速找出感染者以切斷傳播鏈，在關鍵30天內守住疫情不致等比擴散，才能銜接下一階段疫苗全面開打。


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