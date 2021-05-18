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「今年和去年完全不一樣」　律師發文感嘆：兩周時間難回到第二級

▲▼北市環保局與國軍33化學兵群 萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣疫情在守了一年多後爆發。（圖／記者周宸亘攝）

 記者張靖榕／綜合報導

台灣今年疫情急遽升溫，正在力拚不要進入四級警戒的封城狀況，律師呂秋遠在臉書上表示「今年與去年，完全不一樣呢！」面對法院停止作業、學校居家上課的變動，他表示還在學習新的生活模式，且不知道會持續多久，但這人生難得有這麼正當的藉口可以耍廢、喘個氣，而且目前物資充足，有口罩、疫苗，雖然活著很累，但活著很好，「一起撐下去吧！」

呂秋遠表示先前每天平均要上法院開3個庭以上，但17日法院全面停止作業後，突然多出很多時間做自己想做的事情，而且也是第一次透過網路視訊教學，在東吳大學的研究室上對著空氣講課，但令他慶幸的是即使不點名，同學也幾乎全到。

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這樣的新生活模式不知道會持續多久，只能嘗試習慣，呂秋遠說「這兩周，就好好耍廢吧！」疫情的衝擊讓人的人生難得有這麼正當的藉口可以名正言順休息，何不把握時間好好休息。

「缺水、斷電、疫情、股市，台灣在全球爆發一年後，病毒趁隙而入，還有什麼會更糟糕呢？」呂秋遠說至少我們都還活著，也沒有確診，「我們還是可以好好照顧自己，反省自己要選擇什麼樣的生活。」

呂秋遠認為僅僅兩周的時間很難降回第二級，「只要八月底以前，我們能回到一周前的樣子，為了感謝這塊土地上的所有人，疫情結束後，我一樣巡迴辦演講，請大家多幫忙。」

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