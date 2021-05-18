北部唯一淨土曝！今年825例最新本土確診地圖　4縣市一夜變色

記者陳俊宏／綜合報導

台灣17日暴增333例本土確診，根據疾管署今天（18日）更新的今年「本土病例地理分佈」，4縣市一夜「變色」，基隆市確診從4人增加到10人，警戒燈號從橘色變成紅色；新竹縣確診從1人來到2人，燈號從淺綠轉成黃色；苗栗縣確診破蛋，來到1人，燈號從深綠轉成淺綠；台中市確診從2人來到4人，燈號從黃色轉成橘色。

▲根據疾管署網站資訊，今年至今共有825例本土病例。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

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根據疾管署網站資訊，今年至今共有825例本土病例，全台最多確診出現在新北市的359人，其次依序為台北市356人、桃園市54人、彰化縣20人、宜蘭縣18人、基隆市10人、台中市4人、新竹縣2人、苗栗縣1人、高雄市1人。北台灣僅剩新竹市維持0確診，是北部唯一淨土。

▼台灣17日暴增333例本土確診。（圖／指揮中心提供）



中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增335例COVID-19確定病例，分別為333例本土（案1684至案2016），為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日、採檢日介於今年5月5日至5月16日，居住縣市分別為台北市158例（萬華區89例最多）、新北市148例（板橋區41例最多）、桃園市10例、基隆市6例、彰化縣5例、台中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。

指揮中心說，其中台北茶藝館155例、萬華活動史相關86例、南部進香團6例、某社團群聚相關5例、宜蘭遊藝場群聚相關3例、疫調中有38例、群聚關聯不明者40例，相關疫情調查持續進行中。