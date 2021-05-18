台灣「全面封城」指標曝光　關鍵竟不在雙北

▲雙北3級警戒、其他縣市2級警戒，民眾減少不必要外出，原本人潮眾多的北市信義區，週末下午顯得空蕩蕩。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

台灣本土疫情大爆發，感染熱區的台北市、新北市已升級至三級警戒，多個縣市更主動升級「準三級」。根據中央流行疫情指揮中心的規定，當14天內平均每日確診100例以上、且一半以上找不到傳染鏈時，就會升至「四級警戒」，屆時可能實施區域封鎖（即封城）。台灣會不會走到封城那一步？本刊調查，依政府圍堵策略，外縣市的疫情是否擴大，將是判斷是否升級的重要指標。

政府高層分析，這次僅雙北升級三級警戒，其他縣市維持二級，是先評估各縣市感染者爆發的案例及嚴重程度，接著再採區域圍堵方式，讓各縣市依感染程度區分成二、三級，如此一來能讓二級警戒的民眾提高緊覺，盡量不往三級縣市移動，三級地區民眾也減少跨縣市移動，把感染範圍鎖在特定區域。

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政府高層進一步指出，「雙北會進入一段確診高峰期，但觀察重點反而在圍堵熱區外的縣市，只要外縣市有效控制確診數目，台灣就不至於升級四級警戒、甚至封城」。

而根據指揮中心公布的「疫情警戒標準及因應事項」將警戒等級分四級，一旦升為「四級警戒」，民眾必須停止所有聚會活動、非必要不得外出、另在家戶內也須保持社交距離或佩戴口罩，此外，除了維生、秩序維持、必要性醫療及公務之外，將全面停班停課。此外，疫情嚴重的鄉鎮市區或縣市更可能面臨「封城」，政府將實施區域封鎖，設立明確封鎖線，管制人員出入，區域內民眾必須留在家中不外出。



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