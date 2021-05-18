「本土熱區快篩」逆時中？　決策轉折內幕曝光

▲疫情升溫，中央地方通力合作，陳時中（左）與柯文哲（右）14日更首度合體開記者會，宣布北市萬華率先設快篩站。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身為這波社區感染重災區之一的台北市，避免萬華茶藝店群聚事件擴大，北市與中央合作率全國之先，首度在萬華設立5處快篩站，讓有感染疑慮者自主篩檢，新北市長侯友宜隨後在17日也啟動板橋快篩站。不過，中央流行疫情指揮中心過去一直主張不避快篩、普篩，如今啟動熱區快篩，轉折是什麼？

本刊調查，過去一年台灣遲未考慮啟動快篩或普篩，關鍵有二，一是當時並未出現社區確診個案人數暴增或大量感染源不明者，若啟動普篩或快篩，可能耗費過多不必要的醫療資源，二是擔心普篩可能讓一些無症狀、篩不到病毒量的「偽陰性」者，以為自己沒感染而趴趴走，反不利防疫。

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如今這波本土感染，不僅出現不明感染源的個案，社區內確診人數也暴增，這才讓政府決定針對感染「熱區」展開快篩，但同時須搭配較為精準的PCR核酸檢測進行雙重驗證，藉以篩出潛藏在社區的感染者。

以北市為例，啟動熱區快篩，背後是中央地方的通力合作。本刊掌握，13日晚上北市疫調發現，萬華群聚案有擴大趨勢，當晚在北市萬華分局的疫情會議，中央流行疫情指揮中心官員主動拋出，是否能由北市府在萬華區設立多處戶外的快篩站，以便撈出更多的可能確診者，隔日一早，陳時中親赴北市府與柯文哲開會拍板後，柯便下令由副市長黃珊珊統籌快篩站的設立及運作，果然，快篩站篩出更多潛在感染者，陽性率最高更達一成，剝皮寮快篩站甚至一度曾有逾二成的陽性率。

「現在能做的就是減災，能控制的地方盡量去控制！」17年前的抗SARS專家、前疾管局長蘇益仁接受本刊採訪則疾呼，目前只靠雙北市啟動快篩是不夠的，中央應儘速鼓勵或要求各地方政府也推動社區快篩或普篩，找出可能的隱性傳播者，並儘速切斷傳播鏈；此外，醫療分級至關重要，各大醫學中心必須是最後防線，不到非必要階段不能動到他們的醫護人力，否則重症確診者一旦暴增，台灣醫療體系必定崩潰。

「我們現在是跟病毒複製的時間在賽跑！若能及早發現就能先防堵。」他表示，以傳染病的傳播速度來看，目前已到達R0值3至4，也就是一人可傳3至4人，若沒外力介入阻斷，就會繼續等比速率增加下去，因此快篩、封城都是圍堵的手段之一，但台灣太小，民眾生活圈太緊密，封城效果可能不大，不如在社區廣推快篩或普篩，盡快找出潛在的感染者，並儘速斬斷傳播鏈，

蘇益仁說，如今台灣遇到傳播比較快的變種病毒，一有漏網就會擋不住，指揮中心應慎重評估，推動各縣市也跟進快篩，透過社區診所或檢疫所展開快篩，可以先找出潛在的感染者。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，快篩會有誤差，主要是檢測抗原，敏感跟特異性都比較差，僅對有症狀者比較靈敏，若是無症狀者可能出現假陽性，因此若推快篩，仍必須搭配PCR核酸檢測，且鎖定已有社區流行的區域做。至於醫療體系分流部分，他說，各大醫院正進行清床工作，以保持量能，即便收進來的病患經評估是輕症，也會降轉其他醫院，指揮中心都會針對各大醫院進行彈性調控。



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