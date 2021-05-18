本土炸鍋「禍首恐非獅子王」　變種病毒傳播密碼曝真相

▲這波本土疫情，北市萬華堪稱重災區，由俗稱「阿公店」茶藝館衍生的確診案例不斷攀升。（圖中店家、人物為示意圖，已變裝處理）

圖、文／鏡週刊

對這波本土社區感染來得又快又急，政府高層研判，英國變種病毒的大舉入侵很可能是關鍵。多位國內公衛專家更指出，根據加拿大安大略省家庭群聚傳播力研究顯示，感染英國病毒株的確診者，若與非英國株相比，傳播力相當於1.31倍，造成無症狀感染則1.91倍，尤其在症狀前期的傳播力更是3.41倍。

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指揮中心發言人莊人祥接受本刊採訪也說，這波本土疫情因傳染力更高，甚至有個案在發病前3天就有傳染力，因此目前疫調作業都由原先發病前2天，從嚴追溯到發病前3天，以防漏網之魚。

據了解，政府曾透過這波本土確診者的疫調資料，試圖找出原因及防疫破口，先是發現新北蘆洲、萬華茶藝店及宜蘭羅東遊藝場的不少確診個案病毒序列，都與華航機師、諾富特旅館群聚案一樣，來自相同的英國病毒變異株，原本大膽推斷，機師、旅館群聚案可能是這波疫情的主要破口。不過，隨著近一週本土確診個案的增加，發病日最早可追溯到4月底，據此研判「究竟是誰傳給誰還很難說」。

黨政高層分析，英國變種病毒進入台灣社區後，又遇到茶藝店、遊藝店等未能完全落實防疫措施的群聚場所，「只要一個中鏢就連鎖感染」，導致台灣社區感染爆發；以鄰近國家乃至全球疫情趨勢來看，現階段不能再奢望一直保持零確診，而是只要有感染個案爆發，就要迅速圍堵、斬斷傳播鏈，讓確診人數降到最低。



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