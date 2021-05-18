「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯2店員肉搏壓制：你等警察來

▲客人沒有確實戴好口罩。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+）

記者曾筠淇、林育綾／綜合報導

「請支援輸贏！」新冠肺炎疫情升溫，各大賣場都要求必須「戴口罩」才能進入，就有網友在全聯宜蘭復興店目睹「店員盡責」的一幕，從畫面可見，客人因為口罩沒有確實覆蓋口鼻，所以就有2名店員出面壓制，並堅持要等警察來現場處理。影片曝光後，隨即引發網友熱議。

這名網友在臉書社團「宜蘭知識+」上發文表示，現在疫情相當緊張，想不到日前去全聯宜蘭復興店時，竟還看見有人口罩只戴一半，「把口罩戴好就那麼難嗎？」

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從原PO貼出的影片可見，由於客人未確實戴好口罩，因此就有2名店員出面攔阻、壓制，並嚷嚷「你等警察來、你等警察來，你就在這邊等警察！」原PO也在留言處補充說明，店員當時不給客人結帳，並請對方離開，「她（客人）就是不走，最後還不爽到把戴一半的口罩全部扯掉」，所以才會爆發肢體糾纏的緊張場面。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「盡責的好員工又是好國民幫忙防疫」、「真的是請支援輸贏」、「該表揚盡責執行防疫規定的員工」、「做得好！非常時期用非常手段」、「戴口罩很難嗎」、「還差一個人就算群聚了」、「重罰啦」、「工作人員辛苦了，讚喔」。

全聯對此表示，已經勸導及後續報警處理。全聯同時也呼籲，消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。