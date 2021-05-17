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疫情二級警戒　新竹市籲：餐飲業需落實「用餐實聯制」

▲▼ 疫情二級警戒　新竹市籲：餐飲業需落實「用餐實聯制」 。（圖／ETtoday）

▲▼ 疫情二級警戒　新竹市籲：餐飲業需落實「用餐實聯制」 。（圖／ETtoday）

▲疫情警戒拉高，新竹市政府全面提高新竹市防疫作業標準，呼籲攤商、食品業者跟進。 (圖／ETtoday製表，以下同)

地方中心／綜合報導

新冠肺炎疫情陸續傳出多名本土案例，為防範社區感染風險增加，中央流行疫情指揮中心於11日宣布，即日起至 6 月 8 日共4週，提升疫情警戒至第二級－「出現感染源不明之本土病例」，各營業場所及公共場域要建立「實聯制」，餐飲業也需落實「用餐實聯制」。

對此，新竹市衛生局呼籲食品餐飲相關業者，遵守中央流行疫情指揮中心的規定，並在官網放置「餐飲業者實聯制登記表格」及「個資蒐集告知書」供相關業者下載使用。

▲▼ 疫情二級警戒　新竹市籲：餐飲業需落實「用餐實聯制」 。（圖／ETtoday）

▲疫情期間餐飲業者需提高警覺，配合指揮中心落實防疫規定。

餐飲業者除了要求登記顧客實聯訊息外，指揮中心更強調餐飲從業人員務必確實佩戴口罩、勤洗手、每日量測體溫，環境定期清潔、消毒，業者應訂定工作人員健康監測計畫，掌握員工旅遊及外出記錄，並擬定發生異常時的處理作業流程。

此外，在人員出入口，不論是顧客、工作人員或其他人員，都要以酒精消毒雙手，並進行體溫監測才得入內，餐廳桌椅清理完，需立即以酒精或漂白水擦拭消毒。

營業期間，餐廳業者需幫顧客量測體溫、手部消毒、並提供公筷母匙等個人防護措施，非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔或使用隔板，自助式取餐也務必要求顧客配戴口罩，無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。

另外，消費者在店內如有持續的咳嗽症狀時，工作人員需上前關心、再次量測體溫、採取適當防護，必要時協助儘速就醫治療。

新竹市衛生局強調，食品餐飲相關業者在防疫的過程中，是非常重要的一環！這也是為何疫情最嚴重時，民眾不敢上餐廳吃飯聚餐的主要原因。

目前國內疾病管制署及部分衛生單位已頒布了針對各類營業場所的防疫指引，也有多家業者開始採用實聯APP或掃描QR Code登記實名信息，配合「用餐實聯制」規定，各地衛生局接續落實餐飲GHP 稽查，並向業者加強宣導在疫情期間的用餐防疫措施，確保用餐安全，防止疫情再度擴散。

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