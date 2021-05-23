常客留紙條「您撐住」　1約定暖炸！小吃攤老闆：看完眼淚流下來

▲新冠肺炎疫情嚴峻，餐飲業大受打擊，圖為京站美食街人煙稀少。（圖／記者林敬旻攝）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴峻，餐飲業也首當其衝。一名小吃攤老闆日前就貼出一張常客留下的暖心紙條，鼓勵餐飲人員們在此刻務必撐住，讓他十分感動。

小吃攤老闆在臉書「餐飲業交流社團」貼出一張紙條的照片，只見紙條內容中寫下，「老闆加油！雖然我每次只買一碗丸子湯＋肉燥飯，但我也有感覺到疫情之下你經營的很辛苦，您撐住！疫情過後我會帶全班來喝丸子湯的，老闆加油！」並留下65元的餐點錢。

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▲常客留的紙條讓老闆十分感動。（圖／翻攝自Facebook／餐飲店的老闆俱樂部）



原po感動表示，這張紙條是一名常客在用餐後，連同餐費一起放在桌上的，雖然紙條內容不多，但他看著看著眼淚就流下來了，最後更呼籲，希望各位同業都加油，台灣也加油，共同撐過這次難關。

貼文一出後，許多同業也在留言處一同打氣，「很棒的正能量！大家加油」、「總會有些客人默默支持我們」、「老闆一定要加油，備好丸子等他們」、「看到這張紙條就值得了」、「每次看到這些貴人的支持都超感動，那個無窮的動力就來了」、「這次應該是全台餐飲業者最艱困的時刻，大家一起加油」。