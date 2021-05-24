阿嬤進超商喊「我不識字」拒填實聯制！怒咒店員：你們都會得肺炎

▲進入超商前要填寫實聯制。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

現在出入超商都要使用唐鳳的「簡訊實聯制」登記，沒有智慧型手機的長輩可以選擇手寫，想不到竟然有老人家嫌麻煩，故意說自己「不識字、不會寫」，甚至惱羞嗆店員「你們都會得到肺炎！」

一名超商員工在臉書社團「爆怨2公社」表示，最近上班都要追著客人填寫實聯制，日前遇到一名阿嬤要繳費，卻沒有填寫實聯制，僅丟了一句「我不會！」就進來，直到被店員抓包才默默站在門口等，企圖抱持僥倖心態沒有填寫就闖入。

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▲手機用戶使用唐鳳的簡訊實聯制，沒手機的可以紙本手寫。（圖／記者李毓康攝）



結果原PO過去教阿嬤填寫以後，對方態度相當不配合，直呼自己不識字、不會寫，原PO怒揭真相「在她講這些事情的時候，前幾天就有來了，明明就會寫，現在又跟我說不會寫」，原PO當下並沒有當面拆穿，請阿嬤回家叫家人來幫忙繳，對方聽完卻怒咒「你們都會得到肺炎！」

網友留言，「真的很多上年紀的不是不會，是不要學」、「把電話姓名寫在貼紙上，讓老人們去商店時撕下來貼在登記欄就好」、「你知道有些人看到警察什麼病都好了」、「這禮拜每天都一堆裝聾裝瞎裝瘋賣傻的」、「跟他說有辦抽獎活動，凡填寫實名制有機會抽中100萬獎金，我相信他天天來簽，還帶家人來。」