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快訊／蘇貞昌明早再會陳時中　連續14天破百案例啟動封城

▲▼蘇貞昌赴CDC與縣市首長視訊防疫會議。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲蘇貞昌赴CDC與縣市首長視訊防疫會議。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者徐政璿／台北報導

新冠肺炎疫情大爆發，全台17日新增333本土病例，引發全國人民高度關注。行政院長蘇貞昌明（18日）上午9時55分將前往中央流行疫情指揮中心視察，與衛福部長陳時中磋商最新防疫計畫。針對外界關注是否將走進第四階段「封城」規劃，政院幕僚再次強調，若依指揮中心規劃，標準程序若連續14天、平均每天新增100名本土案例，且一半以上感染源不明，才會實施。

行政院發言人羅秉成17日表示，今天是中央流行疫情指揮中心宣布雙北升級為三級警戒區域後第一個上班日，行政院長蘇貞昌於上午11時召開疫情會議，並於會中針對今日股匯市、部分地方停課、國境及區域防護、公務機關等各面向之因應作為與防疫措施進行討論。

對於蘇貞昌在三級警戒後的第一個上班日立刻召集各部會研議因應方案，羅秉成表示，今天是中央流行疫情指揮中心宣布雙北升級為三級警戒區域後第一個上班日，蘇貞昌於今早召開之晨報瞭解昨日國中會考之辦理情形以及近日疫情變化等相關影響情形後，隨即於上午11時召開疫情會議。

羅秉成指出，與會者包括他與行政院副院長沈榮津、行政院秘書長李孟諺、政務委員黃致達、衛福部長陳時中、教育部長潘文忠、交通部長王國材、內政部次長陳宗彥、疾管署長周志浩、食藥署長吳秀梅等人。

羅秉成說明，蘇貞昌除了聽取疫情發展、疫苗研發與採購情形之報告，並於會中針對今日股匯市、部分地方停課、國境及區域防護、公務機關等各面向之因應作為與防疫措施進行討論。

羅秉成轉述，蘇貞昌請沈榮津會同財經部會首長，就昨天財經部會首長會議的相關決議，做好國內金融、股匯市和民生物資運補的秩序穩定。由於雙北地區疫情升溫，蘇貞昌也特別指示各部會，國家的防疫一體，就地方醫療資源若有缺乏的部分予以協助。

蘇貞昌也在會中感謝潘文忠，在做好防疫措施下，使此次國中會考能夠順利完成，而針對目前部分縣市宣布相關停課措施，他也請教育部促請並協助地方政府做好相關配套，也務必兼顧學生教育權與生活照顧做妥適安排。

針對國境與區域之防護，蘇貞昌也指示交通部與內政部，儘速掌握近期出入境及國內旅遊狀況，衡量國內防疫旅館量能，硏議減少非必要之跨境移動。

另外，各公務機關因為肩負服務民眾的責任，依業務性質之需要，蘇貞昌也要求落實分艙分流、彈性上班、異地辦公、視訊會議及停止訓練活動等避免群聚之防疫措施。

蘇貞昌指示，現階段疫情日趨嚴峻，各部會應主動、積極從權責立場，提出各種可以避免群聚、切斷感染鏈的防疫方法與措施，相信政府與人民團結一致對抗病毒，有望一起度過難關。

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