LIVE／蘆洲員警確診、亞東爆院內感染　侯友宜14:40親上火線說明

記者楊蕓／新北報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，全台17日新增333本土病例，新北市增加148例，其中板橋41例最多，新北市長侯友宜召開緊急應變會議後，下午2點40分記者會對外說明，《ETtoday新聞雲》全程直播。

新北市亞東醫院爆出院內感染，院方17日上午緊急出面說明病患、看護共有7人確診新冠肺炎。另外，新北市政府也傳出有府外單位的市府員工確診，「目前已隔離相關接觸人員，沒有擴大趨勢」。

17日中午左右，新北市警局證實有員警確診，所屬蘆洲分局駐成州派出所的男性員警，派出所員警今日將前往分別採檢，詳情由中央疫情指揮中心公布。

對於疫情持續升溫，雙北上午10點半已正式宣布，包括市內所有公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心等，18日起至28日停課。

指揮中心表示，今日新增之333例本土個案為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月5日至5月16日，居住縣市分別為臺北市158例(萬華區89例最多)、新北市148例(板橋區41例最多)、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、臺中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。

其中，台北茶藝館155例、萬華活動史相關86例、南部進香團6例、某社團群聚相關5例、宜蘭遊藝場群聚相關3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例。相關疫情調查持續進行中。 指揮中心指出，今日新增之2例境外移入個案為菲律賓籍30多歲男性、本國籍20多歲女性，分別自菲律賓、海地入境，入境日為4月30日與5月16日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）