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台股挫咧等？蘇貞昌急召財經首長　國安基金待命進場

▲投資人注意！期貨市場3大新制上路 電子期貨納入夜盤交易。（圖／記者謝婷婷攝）

▲國安基金擬進場安定股市。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者徐政璿／台北報導

國內本土病例連續兩天破百，行政院長蘇貞昌昨（16日）接連召開財經首長會議。蘇貞昌要求各部會，就金融機構正常運作，股匯市秩序穩定、民生物資充足供應等進行必要措施，並即時對外公布正確資訊。財政部會嚴陣以待，研擬召開國安基金臨時委員會議，啟動護盤機制

會議出席者包括行政院副院長沈榮津、行政院秘書長李孟諺、政務委員黃致達、國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、金管會主委黃天牧、中央銀行總裁楊金龍、經濟部長王美花等人。

行政院發言人羅秉成轉述，財經首長指出，各上市櫃公司的獲利比起去年都有大幅成長，外銷訂單也非常充足，目前疫情發展對消費端有短期影響，只要盡快將疫情控制住、有效圍堵疫情擴散，加上政府已提出擴增兩千一百億元防疫紓困預算修法，待疫情穩定後展開新一波消費刺激，經濟成長仍能維持預期。

在本場產業防疫會議中，針對各生產端及重要產業所需要的防疫措施與資源，進行盤點、討論，蘇貞昌說，各部會應就各產業特性，不管是科學園區工業園區，要與指揮中心合作，訂定可供產業的防疫指引，以及通報的標準作業程序。

蘇貞昌指出，針對各產業所需的防疫資源，從生產製造、配送運輸到入出口的各節點，要求各部會主動協助，預先做好分流分艙、分班分組、彈性上班、異地辦公、視訊會議等準備作為與演練。

此外，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華也表示，國安基金會持續密切關注疫情影響及股市動態，若有必要，不排除召開國安基金臨時委員會，討論是否啟動護盤機制；但他也強調，台股基本面強勁，投資人不用過度恐慌。

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