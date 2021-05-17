快訊／台股暴跌500點後迅速拉回　蘇貞昌：緊盯股匯動態

▲蘇貞昌緊盯股市。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國內本土病例連續兩天破百，台股今（17日）開盤以15554.99點開出，重挫564.62點，不過跌幅迅速收斂。行政院長蘇貞昌繼昨（16日）接連召開財經首長會議，今（17日）一早再度強調，政府已確認好各項防疫、民生物資供應充足、產能不受影響，並已經要求金融、財政相關部會緊盯股匯市動向。

蘇貞昌17日上午在臉書表示，今天是指揮中心宣佈雙北三級警戒後的第一個上班日，政府要呼籲所有民眾，國內經濟基本面佳、外銷需求持續強勁，生產端運作正常，請大家不必恐慌、更不該散佈未經查證的謠言。

蘇貞昌強調，政府已確認好各項防疫、民生物資供應充足、產能不受影響。我也已經要求金融、財政相關部會緊盯股匯市動向，嚴查不法行為、更會對穩定股匯市做好準備。

行政院發言人羅秉成16日表示，各上市櫃公司的獲利比起去年都有大幅成長，外銷訂單也非常充足，目前疫情發展對消費端有短期影響，只要盡快將疫情控制住、有效圍堵疫情擴散，加上政府已提出擴增兩千一百億元防疫紓困預算修法，待疫情穩定後展開新一波消費刺激，經濟成長仍能維持預期。

此外，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華16日也表示，國安基金會持續密切關注疫情影響及股市動態，若有必要，不排除召開國安基金臨時委員會，討論是否啟動護盤機制；但他也強調，台股基本面強勁，投資人不用過度恐慌。