瘋搶物資！結帳「排到店門口」　全聯員工崩潰：別再問貨到了沒





▲民眾湧入超市，搶空架上的泡麵。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者施怡妏／綜合報導

雙北疫情持續爆發，指揮中心在15日上午宣布進入第三級防疫警戒後，各地陸續傳出民眾搶購物資的消息，一名在全聯工作的女網友表示，從獅子會事件爆發之後，客人越來越多，雙北升三級後，許多民眾瘋狂湧進，結帳的人繞了店一整圈，甚至還排到外面，他無奈直呼「真的忙不太過來 請體諒我們」。

該名女網友日前在Dcard上發文，大家瘋狂湧進全聯搶購物資，店員人手不足，要結帳還要補貨，還有很多客人不斷問貨到了沒，「貨沒了就是沒了，什麼時候到？我們也不知道，真的是要看物流，貨都叫了，不來我們也沒辦法啊」，看著人潮越來越多，事情做不完，帳也結不完，崩潰直呼「我們也很焦慮」。

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她指出，排隊的時候可以先把全聯專屬的pxpay開好，把錢拿好，「 客人多到不行，我們真的沒空等你一塊錢一塊錢慢慢拿，時間真的很趕」，另外，她無奈表示，很多老一輩的客人喜歡錢放在桌上，手都伸出去了對方還硬要放桌上，不僅難拿取還很浪費時間。最後她也謝謝有遵守規定，乖乖戴口罩的人，也感謝客人的關心問候，「隨口的一句『辛苦了』都是我們上班的動力」。





▲原PO崩潰，客人多到不行，帳結不完超焦慮 。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多網友留言鼓勵她，「辛苦了！全聯群聚有你有我，希望各位不要怕死恐慌搶貨反而在店裡群聚感染。有錢的話有Uber（Uber Eats）可以叫貨，能別出門請別出門」、「這就是服務業的心酸」。也有同業留言，「我們店來客3000真的是講到很無力 ，講了還會一直蛤」。

沒想到竟然有網友回「這就是你的工作」，此話一出遭到網友們砲轟，「我不相信一天300個人問你一樣的問題，你還能這麼輕鬆的講啦，真的很受不了一副理所當然的樣子」、「你的發言真讓人不舒服」、「你是奧客吧，真的很討厭你們那種顧客是上帝的嘴臉」。