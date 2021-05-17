　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瘋搶物資！結帳「排到店門口」　全聯員工崩潰：別再問貨到了沒

▲記者直擊全聯 。（圖／記者吳世龍攝）

▲民眾湧入超市，搶空架上的泡麵。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者施怡妏／綜合報導

雙北疫情持續爆發，指揮中心在15日上午宣布進入第三級防疫警戒後，各地陸續傳出民眾搶購物資的消息，一名在全聯工作的女網友表示，從獅子會事件爆發之後，客人越來越多，雙北升三級後，許多民眾瘋狂湧進，結帳的人繞了店一整圈，甚至還排到外面，他無奈直呼「真的忙不太過來 請體諒我們」。

該名女網友日前在Dcard上發文，大家瘋狂湧進全聯搶購物資，店員人手不足，要結帳還要補貨，還有很多客人不斷問貨到了沒，「貨沒了就是沒了，什麼時候到？我們也不知道，真的是要看物流，貨都叫了，不來我們也沒辦法啊」，看著人潮越來越多，事情做不完，帳也結不完，崩潰直呼「我們也很焦慮」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她指出，排隊的時候可以先把全聯專屬的pxpay開好，把錢拿好，「 客人多到不行，我們真的沒空等你一塊錢一塊錢慢慢拿，時間真的很趕」，另外，她無奈表示，很多老一輩的客人喜歡錢放在桌上，手都伸出去了對方還硬要放桌上，不僅難拿取還很浪費時間。最後她也謝謝有遵守規定，乖乖戴口罩的人，也感謝客人的關心問候，「隨口的一句『辛苦了』都是我們上班的動力」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO崩潰，客人多到不行，帳結不完超焦慮 。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多網友留言鼓勵她，「辛苦了！全聯群聚有你有我，希望各位不要怕死恐慌搶貨反而在店裡群聚感染。有錢的話有Uber（Uber Eats）可以叫貨，能別出門請別出門」、「這就是服務業的心酸」。也有同業留言，「我們店來客3000真的是講到很無力 ，講了還會一直蛤」。

沒想到竟然有網友回「這就是你的工作」，此話一出遭到網友們砲轟，「我不相信一天300個人問你一樣的問題，你還能這麼輕鬆的講啦，真的很受不了一副理所當然的樣子」、「你的發言真讓人不舒服」、「你是奧客吧，真的很討厭你們那種顧客是上帝的嘴臉」。

 
ET快訊
快訊／新北市府員工傳確診　侯友宜證實「有1個個案」
快訊／社區有10％被感染　柯文哲：今天確診數大概比昨天高
全台「學校停課」懶人包！雙北停課至5/28　公私立托幼全停
快訊／雙北明起高中職以下停課　家長可請「防疫照顧假」
LIVE／雙北停課到5/28　柯文哲親上火線說明
快訊／雙北宣布：停課至5月28日
LIVE／疫情狂燒「國中小停課」？　侯友宜最新說明
獨／確診男做筆錄3小時！1警慘隔離　萬華分局急大消毒
板橋男發燒昏倒路旁「竟是隔離失聯者」！2警助送醫嚇壞
快訊／開第一槍！高市宣布：高中以下可不到校上課
桃園確診足跡公布！去過全聯、家樂福　還搭937公車到圓山
快訊／亞東醫院「住院病人+看護」8人確診！　陳時中下午2時說
快訊／基隆市宣布了！　明起國三、高三生停課

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宅在家防疫！醫列「10點提醒」每天量體重　網笑翻：人性大考驗

彰化葡萄媽非「萬華水果女」！13日確診病毒量超高　發病不超過5天

中學生共食勸不聽！家長憂相互感染爆發　雙北宣布高中以下停課　

「擔心課業」孩子不想請假！台大教授嘆：社會到底怎麼了？

全台疫情懶人包！亞東醫院8人確診、台中小六女足跡曝光

不斷更新／全台「學校停課」懶人包一次看　雙北停課至5月28日

快訊／新竹縣市跟進了！明起高三、國三生可請假不到校

元智大學17日起遠距教學　教職異地辦公「畢典停辦」

鄭明典：大面積強降雨離台很近！但過不來　專家揭10天內旱象無解

兩天爆386本土！雙北人怕「無形中鏢」　台大醫：這2張圖最重要

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

前車安全帽上驚見巨大蟑螂亂竄 騎士陷苦惱：不知道好像比較好

宅在家防疫！醫列「10點提醒」每天量體重　網笑翻：人性大考驗

彰化葡萄媽非「萬華水果女」！13日確診病毒量超高　發病不超過5天

中學生共食勸不聽！家長憂相互感染爆發　雙北宣布高中以下停課　

「擔心課業」孩子不想請假！台大教授嘆：社會到底怎麼了？

全台疫情懶人包！亞東醫院8人確診、台中小六女足跡曝光

不斷更新／全台「學校停課」懶人包一次看　雙北停課至5月28日

快訊／新竹縣市跟進了！明起高三、國三生可請假不到校

元智大學17日起遠距教學　教職異地辦公「畢典停辦」

鄭明典：大面積強降雨離台很近！但過不來　專家揭10天內旱象無解

兩天爆386本土！雙北人怕「無形中鏢」　台大醫：這2張圖最重要

黃偉哲視察市政中心實施統一洽公運作情形　共同抗疫全面防堵疫情保護市民

宅在家防疫！醫列「10點提醒」每天量體重　網笑翻：人性大考驗

彰化葡萄媽非「萬華水果女」！13日確診病毒量超高　發病不超過5天

陸、港股齊漲！亞洲股市漲跌不一　日股持續下跌逾1％

麥拉倫765LT馬力暴漲至900匹　全因裝了台灣製的排氣管？

南韓18歲小鮮肉曾破世青再達A標　兩項游進東奧直逼偶像朴泰桓

雇主不給請「家庭照顧假」、扣考績　北市勞動局：最高罰30萬

台南市議會今起休會至28日　府會同心抗疫保障市民健康

RICHARD MILLE車隊殿堂賽初登場　火紅RM 07-01Racing Red錶上陣

快訊／本土入侵新北市政府？　侯友宜證實府外單位「1個案確診」

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

更／全台停課懶人包　萬華又一校停課

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝：網友發的文

本土疫情升溫！全台停課懶人包看這裡

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

台中重慶國小確診女童足跡曝！參加進香團染疫

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

3縣市一夜變色！今年493例本土確診地圖曝　新北破200

彰化百人湧急診快篩　等2小時怒罵

亞東醫院爆院內感染　院方回應了

首間百貨5／17起「停業5天」

北部年輕人回中南部　醫：這下麻煩了！

更多熱門

相關新聞

台南地檢署因應疫情升級採實聯制報到取消

台南地檢署因應疫情升級採實聯制報到取消

台南地檢署17日指出，台南市進入準3級警戒區域，除採實聯制、戴口罩，5月28日之前，庭期、執行、觀護等全部取消，專案部分處理原則亦同，南檢將另行為取消之通知，如已接獲傳票之當事人毋庸請假，若仍因案件急迫需要，而有到庭必要者，亦請遵循南檢防疫措施。

3大品牌禁內用！速食店防疫新規一次看

3大品牌禁內用！速食店防疫新規一次看

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

快訊／基隆市18日起國三、高三生停止上課

快訊／基隆市18日起國三、高三生停止上課

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染dcard全聯賣場

讀者迴響

熱門新聞

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

更／全台停課懶人包　萬華又一校停課

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝：網友發的文

當沖操作長榮！男大生「慘輸65萬」崩潰：睡公園

本土疫情升溫！全台停課懶人包看這裡

范逸臣忍痛退賽「緊牽13年田中千繪逛街」

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

快訊／亞東醫院爆「院內感染」8人確診　侯友宜10:30說明

台中重慶國小確診女童足跡曝！參加進香團染疫

「等劉詩詩離婚打卡」撐3年宣布停更

店員心聲「請關掉Face ID解鎖」！1動作增加染疫風險

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面