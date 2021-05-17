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她「口罩不戴好」硬闖全聯！遭2店員壓制　業者：已報警處理

▲▼逛全聯口罩不戴好硬闖！2店員盡責阻攔　業者：已勸導及報警處理。（圖／翻攝自臉書社團「宜蘭知識+」）

▲消費者逛全聯口罩不戴好，店員盡責阻攔。（圖／翻攝自臉書社團「宜蘭知識+」）

記者林育綾／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴峻，全台各大賣場呼籲必須「戴口罩」才能進入，不過今（17)日全聯宜蘭復興店疑似有消費者沒戴好，店員盡責將其阻攔，沒想到客人還堅持硬闖，甚至出動2位店員壓制，一度釀成肢體糾纏緊張局面。而全聯表示，目前已經勸導及報警處理。

網友在臉書社團「宜蘭知識+」分享影片，地點位於全聯宜蘭復興店，畫面中消費者沒戴好口罩，硬是闖入店家消費，遭到店員攔阻壓制後，還不斷試圖硬闖。從影片可見，店員不得已從後方壓制該消費者，阻止她入店，甚至後來出動2名店員力阻，一度釀成肢體糾纏緊張局面。

網友看了也紛紛表示「店員還身兼保全」、「全聯店員十八般武藝」、「工作人員真的很辛苦，還要面對你們這種自私的人」、「辛苦店員了，出來工作已經很危險了，上班還要打妖怪」、「這下支援輸贏了，戴口罩而已有什麼好不能配合的」。

全聯對此表示，已經勸導及後續報警處理。同時也呼籲，消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

▲▼逛全聯口罩不戴好硬闖！2店員盡責阻攔　業者：已勸導及報警處理。（圖／翻攝自臉書社團「宜蘭知識+」）

▲▼消費者逛全聯口罩不戴好，店員盡責阻攔。（圖／翻攝自臉書社團「宜蘭知識+」）

▲▼逛全聯口罩不戴好硬闖！2店員盡責阻攔　業者：已勸導及報警處理。（圖／翻攝自臉書社團「宜蘭知識+」）

▲▼逛全聯口罩不戴好硬闖！2店員盡責阻攔　業者：已勸導及報警處理。（圖／翻攝自臉書社團「宜蘭知識+」）

▲▼消費者逛全聯口罩不戴好，店員盡責阻攔。（圖／翻攝自臉書社團「宜蘭知識+」）

▲▼逛全聯口罩不戴好硬闖！2店員盡責阻攔　業者：已勸導及報警處理。（圖／翻攝自臉書社團「宜蘭知識+」）

▲▼逛全聯口罩不戴好硬闖！2店員盡責阻攔　業者：已勸導及報警處理。（圖／翻攝自臉書社團「宜蘭知識+」）

▲▼消費者逛全聯口罩不戴好，店員盡責阻攔。（圖／翻攝自臉書社團「宜蘭知識+」）

▲▼逛全聯口罩不戴好硬闖！2店員盡責阻攔　業者：已勸導及報警處理。（圖／翻攝自臉書社團「宜蘭知識+」）

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