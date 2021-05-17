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快訊／新北359人確診「各區完整數字公布」　集中板橋、三重、中永和

▲▼新北市府公布轄內各區確診人數。（圖／新北市政府提供）

▲新北市府公布轄內各區確診人數。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／新北報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，新北市政府公4月26日至5月17日各區確診人數，總共359人確診，板橋94人最多，其他依序是三重44人、中和41人、永和36人、土城31人、新莊29人、蘆洲23人、新店15人、淡水10人、五股8人、樹林8人、泰山6人、八里3人、三峽3人、深坑2人、林口2人，金山、鶯歌、貢寮、汐止區各1人。

新北市政府表示，新北市自4月26日出現第一例本土確診案後，衛生局即依中央流行疫情指揮中心指示，配合執行相關人員居家隔離措施。

新北市確診人數不斷增加，根據新北市政府公布數據，自4月26日到5月17日確診人數已達359人，尤其15日74人、16日95人、17日144人，持續爆增。另外，新北市轄內又以板橋94人最多，其次分別為三重44人、中和41人、永和36人、土城31人、新莊29人、蘆洲23人、新店15人、淡水10人等。

新北市政府呼籲市民朋友，非必要不要外出及集會，並配合新北市各項管制措施，外出戴口罩，勤洗手，量體溫，做好自我防護措施。

▲侯友宜公布確診者足跡。（圖／新北市政府提供）

侯友宜公布確診者足跡。（圖／新北市政府提供）

另外，侯友宜稍早已公布案1724到案2009重複性高的20處足跡，包含：5/7土城學府市場；5/10土城綜合運動場、土城學府市場、永和仁愛公園、三重果菜市場；5/11民德公園及旁邊市場、三重水流宮市場、土城清溪公園；5/12三峽公有市場、土城清溪公園、中和大潤發（福祥路）。

另外，5/13有土城清溪公園、民德公園及旁邊市場、永和仁愛公園；5/14有板橋興隆市場；5/15板橋瑞億市場、板橋國慶黃昏市場。

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