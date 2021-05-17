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桃園中壢大江、統領百貨營業時間異動　入店需QR Code實聯制　

▲加強防疫，桃園中壢大江、統領百貨營業時間異動。

▲加強防疫。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情急遽升溫，桃園中壢大江購物中心、桃園統領百貨17日表示，為保護消費者安全，即日起除防疫升級，落實商場出入口皆有酒精消毒設施，配合政府執行實聯制等防疫措施，另外即日起至5月28日，調整賣場營業時間。

大江調整賣場營業時間於上午11點開店、20:30閉店(原本營業時間為週一至週四、週日11:00-22:00；週五至週六11:00-22:30)。防疫升級加強：1.商場出入口皆有酒精消毒設施，配合政府規範執行實聯制。2.嚴格執行進入賣場須配戴口罩，嬰兒手推車租借使用採用實名制。3.餐廳、店櫃與商場公共區域皆定時消毒。4.內部員工分組上班，降低接觸感染的風險。

統領百貨表示，為配合桃園提升準三級防疫措施5/18至5/28，統領廣場全員啟動加強防疫措施。自5月18起至5月28將調整營業時間，不分平假日營業時間調整為12:00至20:00。並啟動員工分流上班機制，分A/B組輪流上班，兼顧防疫及業務推動。

另外，於入口處啟動「實聯制」，顧客入店需配合掃描入口海報上的QR Code。完成「實聯制」登記；若未攜帶手機則於紙本登記資料。 各店主題餐廳，落實顧客入內用餐前，必須實施再度的「二次實聯制」登記。入店確實測量體溫.超過37.5度者拒絕入內。要求全員(顧客及員工)全程配戴口罩。加強宣導保持安全社交距離、勤洗手或用酒精，乾洗手消毒。每日加強賣場環境及公共區域消毒。各店主題餐廳祭出外帶自取優惠活動，即配合Uber Eat外送服務等高標防疫措施。

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