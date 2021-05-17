台南市醫院防疫再升級　全力防堵疫情進入社區捍衛市民健康！

▲為確保台南市醫院對疫情的因應及保全醫療量能，台南市長黃偉哲邀集南區傳染病防治醫療網莊銀清指揮官、衛生局及15家醫院院長召開線上會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應國內疫情進入社區流行階段，為確保台南市醫院對疫情的因應及保全醫療量能，台南市長黃偉哲17日邀集南區傳染病防治醫療網莊銀清指揮官、台南市衛生局及台南市15家醫院院長召開線上會議，自17日起實施8點應變作為，全力防堵疫情進入社區捍衛市民健康！

實施8點應變作為：一、醫療營運全面降載；二、加強社區監測通報採檢；三、 加強員工健康監測；四、設置戶外採檢區擴大篩檢；五、擴大開設專責病房；六、 運用遠距醫療於門診慢性穩定病人；七、國際醫療暫停（特殊或緊急採專案許可除外）；八、加強門禁管制及環境清消。

會中同時邀請成大醫院沈孟儒院長分享防疫經驗，沈院長表示成大醫院住院病人已全數完成PCR核酸檢測，新入院者一律進行PCR檢測，並於檢測報告出來前，採固定區域收治，現階段如有侵入性檢查需求，應提出3日內PCR檢測陰性證明，並已主動降載15％醫療營運；另外，也建議洗腎病人每週能重複檢驗1次。

衛生局表示，目前已規劃設置戶外篩檢站，東區衛生所預計於5月18日完成設置並啟用，其他衛生所也會陸續完成，請民眾放心，同時呼籲民眾如近期有咳嗽、發燒、呼吸困難、腹瀉、嗅味覺異常等疑似COVID-19症狀，請戴上口罩儘速就醫或向台南市防疫專線06-2880180諮詢就醫管道。

會中有部分醫院院長反映篩檢量能不足，黃偉哲市長指示由市府先行以市預算500萬元緊急採購快篩試劑，協助醫院落實清零計畫； 黃偉哲市長呼籲，自即日起至5月28日止，應避免不必要的移動、活動或集會，且外出時應全程配戴口罩，如發現未戴口罩違規者，請撥打疫情通報專線1922，以最高防疫守則標準開罰，避免防疫破口；也請全體市民共體時艱，防疫需要你我的幫忙，讓我們共同攜手對抗病毒。

此外，雙北地區為避免通勤公務人員集中在尖峰時刻搭乘大衆交通工具，為減少感染風險，彈性上班延長至10時。台南市2020年7月才剛擴大彈性上班為1小時，且台南一直維持雙市政中心運作，各局處人力已大部分分2組，又為因應此次嚴峻疫情，雙市政中心均17日起設置各局處集中洽公窗口。台南市政府為避免彈性上班時間再度延長，影響為民服務品質，且台南無捷運，員工大多自備交通工具，另刷卡資料顯示，目前彈性上班已有分流效果，因此暫未再擴大彈性上班時間。

台南市政府表示，在疫情期間，凡市府員工有特殊彈性上下班需求者，皆可向各機關申請，將審酌個案情形作彈性處理。另配合疫情發展，南市府對彈性上下班時間亦會作滾動式調整。

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