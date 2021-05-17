新竹120人婚宴違百人禁聚令！賓客被勸離秒打包　新人傻眼：毀了

▲因疫情關係，新竹一對新人舉辦婚宴雖減為5人一桌梅花座，但還是超過室內規定100人的限制，遭稽查人員勸離。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣芎林鄉1對新人，16日在縣內1間婚宴會館準備婚禮宴客時，雖然每個來賓都確實量體溫及酒精消毒，但前來賓客卻超過「室內100人以上集會活動」的限制人數；新竹縣衛生局稽查人員當場對這些賓客勸導離場，大家椅子都還沒坐熱，就將桌上菜肴打包回家，結束了這場前所未見的婚禮。

這對新人也無奈的表示，婚禮舉辦在16日當天，但新竹縣政府15日才宣布進入準三級防疫政策，根本沒有時間通知親朋好友取消婚禮宴客，而中央流行疫情指揮中心說明，準三級防疫將停辦室外500人以上、室內100人以上集會活動限制，自己帖子都發出去了，更無法控制參加賓客的人數。

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▲經過稽查人員勸離後，賓客也相當配合，將桌上菜肴打包後相繼離場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

婚宴會館也解釋，為了這限令也作了處置，原本一桌10人的座位，也調整為5人一桌的梅花座；賓客進場時也嚴格執行量體溫及噴酒精等消毒動作，儘管如此，賓客人數依舊超過120人還是違反規定，稽查人員也只能要求賓客立即解散、取消婚宴。

新竹縣衛生局長殷東成表示，當下經過稽查人員的勸後，賓客也馬上能理解，立刻將桌上的菜肴打包離場，也相當配合；殷東成也呼籲，依照《傳染病防治法》室內超過100人，室外超過500人以上聚集，將可處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

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