3逃逸移工不甩苗栗準三級防疫　躲大樓群聚「聽音樂」1人還咳嗽

▲苗栗警方16日晚間前往1處大樓查獲3名逃逸移工，其中1人還出現咳嗽現象；進行快篩後，警方也將人帶回警局停車棚安置。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府15日宣布進入準三級防疫狀態，縣內八大行業全數暫停營業至6月8日。苗栗警方16日凌晨接獲通報，指稱在北苗1棟商業大樓傳出陣陣音樂聲響，警方前往查看赫然發現2樓有多人聚會，查獲3名逃逸男移工，其中1人還不時在咳嗽，警方不敢大意，先進行快篩後，目前暫時安置於苗栗分局後方的戶外車棚下。

苗栗警方表示，16日凌晨接獲民眾報案，稱在北苗1棟商業大樓的KTV疑似還有營業情形；警方前往察看，發現樓下大門深鎖，在住戶協助下進入2樓，赫然發現裡面聚集3男2女，但沒有營業情形發生；經警方查詢身分後，發現3名男移工為逾期停留的越南籍人士，而且不時出現咳嗽現象，警方不敢大意，趕緊請醫院人員前來快篩。

▲警方獲報後前往查看，發現1樓大門深鎖，在住戶協助下才在2樓發現3男2女在店內聚會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經快篩後，警方將這3名外籍移工暫時安置於苗栗分局後方的戶外車棚下，等待快篩結果出爐後再做進一步處理；而業者有無違反防疫規定的相關部分，警方將函請縣府主管機關調查釐清中。

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