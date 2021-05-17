桃園南美國小及南崁國中2學生　匡列169名師生居家隔離及採檢

▲環保局入校進行清潔消毒作業。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府教育局17日指出，有關桃園市南美國小及南崁國中，各有1名學生因至萬華拜訪親友，親友確診後通知其去採檢亦確診，為維護師生安全，經衛生局建議，上開二校即日起迄30日採取預防性全校停課，至5月31日始復課，市府環保局已安排17日入校進行清潔消毒作業，防堵群聚傳染風險。

該兩校將持續配合辦理疫情調查作業，目前該國小已匡列10位教師及45位學生，共計55位師生；該國中已匡列21位教師及53位學生，共計74位師生，進行居家隔離措施及採檢作業，其餘停課師生則進行自主健康管理。

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▲進行校園週邊清消。（圖／環保局提供）

另因國中確診案例亦就讀鄰近某補習班，目前本府衛生局已匡列補習班40人進行居家隔離措施及採檢作業，該補習班亦比照學校停課14天，共計169位師生停課，其餘127位師生則進行自主健康管理。



市府教育局已請學校務必落實校園防疫措施及環境消毒作業，停課期間也請學校妥適安排學生線上學習課程，另學校均已備妥相關防疫物資，且將持續配合本府衛生局進行相關管制措施及疫調作業。

因應疫情嚴峻，市府也宣布明天(18)起至5/28，桃園市高三、國三學生可請假不必到校，但學生若有學習需求，請學校及老師妥善安排協助。另各級學校倘有學生或家長因應疫情，想自主性停課請假者，教育局已授權學校自行從寬認定。

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