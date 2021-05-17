掛號直衝100號！　懷胎7個月醫護妻「狂加班」...網淚喊：命只有一條

▲雙北快篩人潮湧現，號碼牌皆已發放完畢 。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國內新冠肺炎本土疫情持續升溫，15、16日就增加386例確診，民眾湧入醫院採檢，更讓醫療量能問題引發關注。對此，就有網友今17日發文表示，已懷孕七個多月的老婆是急診護理師，因為本土大爆發的關係，被要求各種機動支援，光是早班掛號就100多號，這是「過去一整天都不會有的狀況」。

有中南部的網友在批踢踢「八卦板」上發文表示，老婆是急診護理師，目前懷孕七個多月，原本想說近期疫情慢慢平息，應該可以安心上班到待產，不料上周開始被華航疫情燒到，人數暴增。

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▲篩檢站示意圖 。（圖／記者李毓康攝）

原PO指出，光這一個禮拜的班也是很亂，各種機動支援，而且光是早班掛號就可以100號，這是過去一整天都不會有的狀況，大熱天也是要全副武裝、隔離衣、眼鏡，還要應付各種奇怪的掛號民眾，今天篩檢人數創新高，還被找去加班了。

原PO還說，很多北部人來玩之後發燒不舒服就跑來篩檢，而且篩檢站也很簡陋，感覺各種危險。最後他還強調，在這種非常時期，請大家口罩戴好，可以待在家裡都不要出門。

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛留言，「七個月找去加班是怎樣？」、「叫你老婆別去了吧」、「懷孕還去上班？而且還疫區！」、「這病最危險的是孕婦，老人都才排第二」、「錢可以不賺命只有一條」、「這個不能跟上面商量一下嗎？都懷胎七月了」、「強烈建議離職」、「雖然對不起其他同事，但孕婦真的不要去加班了」。

▼快篩站外排滿人潮。（圖／記者楊蕓攝）