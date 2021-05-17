　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新北確診炸鍋！侯友宜擬設「方艙醫院」準備第四級警戒

▲▼侯友宜召開防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／新北報導

新冠肺炎疫情大爆發，全台17日新增333本土病例，新北市增加148例，其中板橋41例最多，新北市長侯友宜召開緊急應變會議。針對新北本土案例暴增，是否研擬設置「方艙醫院」，侯友宜做出最新回應。

侯友宜17日在防疫記者會上表示，關於類似方艙醫院的措施，不斷進行討論當中，新北會跟CDC合作，要不斷擴大量能，就像目前防疫旅館不斷擴衝，「目前就是不斷擴充能量」

所謂的方艙醫院，是由一系列具有不同醫療或技術保障功能的方艙組合而成的醫療單位。

以中國大陸為例，在當地的嚴重特殊傳染性肺炎疫情較為嚴重期間，通過直接徵用現有空間，包括大型活動場地、休課學校等快速構建方艙醫院以應對本次疫情，後來其他國家或地區也有採用此類方式以緩解現有醫療機構壓力以應對疫情。

對於準備「方艙醫院」，新北市政府工務局近日密集勘查地點，位於蘆洲區的空中大學也被徵詢，空中大學也回應，的確有接到市府徵詢，將配合政府防疫工作。不過，工務局指出，現勘後初步排除空大選項，持續針對全市多個地點評估中，設置時間尚未拍板。

新北市工務局長詹榮鋒說明，於現有建物或新建臨時建築作為方艙醫院都是選項，選址標準為腹地廣、交通便利方便醫護進出、距離住宅區有一段距離，目前有多個選址都在評估中，尚未定案，至於建置時程，須配合中央以及新北衛生局評估。

ET快訊
LIVE／北市確診158人飆新高　柯文哲急開防疫記者會
本土確診+333！一張圖看「全台今日確診分佈」
台中疫調足跡曝！大里男兩度跨縣市　重慶國小祖孫2天連奔5宮廟
快訊／「板橋、三重」確診個案最多！　侯友宜曝各區染疫人數
快訊／新北擬設「方艙醫院」！　評估地點曝光
4/6→5/14！「最早發病患」日期後延　陳時中曝原因
雙北6醫院「院內確診」　北部某醫院4護理師陽性「Ct值高」
快訊／本土確診爆不停　侯友宜：已經快走到四級警戒
確診41人重症！13人用呼吸器、2人同時用葉克膜
又要輪流停電？興達電廠再故障　台電找到原因了
苗栗確診者足跡公布！去過板橋、台中　連兩天跑醫院
LIVE／新北148例「警員也淪陷」　侯友宜緊急說明
快訊／陳時中宣布：禁止外籍人士入境、禁轉機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／新北本土再爆148例　6行政區全都中「板橋三重中和最多」

LIVE／北市確診158人飆新高　柯文哲急開防疫記者會

快訊／新北確診炸鍋！侯友宜擬設「方艙醫院」準備第四級警戒

快訊／蘆洲員警確診追源頭！　侯友宜：看起來跟獅子會群聚有關

侯友宜財產縮水超過600萬　鄭文燦獲選舉補助款存款暴增

快訊／劉耀仁助理快篩陽性　台北市議會晚間6時「整棟大消毒」

快訊／板橋民眾擠爆快篩站　侯友宜宣布：高風險社區再設2個！

快訊／本土確診再爆333例　侯友宜預警：新北已經快走到四級警戒　

時力黨團主張防疫照顧假給薪　納入紓困預算追加案討論

LIVE／蘆洲員警確診、亞東爆院內感染　侯友宜14:40親上火線說明

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

婦人沒戴口罩...店員勸阻爆口角 超商內大罵：怎樣！罵誰神經病

快訊／新北本土再爆148例　6行政區全都中「板橋三重中和最多」

LIVE／北市確診158人飆新高　柯文哲急開防疫記者會

快訊／新北確診炸鍋！侯友宜擬設「方艙醫院」準備第四級警戒

快訊／蘆洲員警確診追源頭！　侯友宜：看起來跟獅子會群聚有關

侯友宜財產縮水超過600萬　鄭文燦獲選舉補助款存款暴增

快訊／劉耀仁助理快篩陽性　台北市議會晚間6時「整棟大消毒」

快訊／板橋民眾擠爆快篩站　侯友宜宣布：高風險社區再設2個！

快訊／本土確診再爆333例　侯友宜預警：新北已經快走到四級警戒　

時力黨團主張防疫照顧假給薪　納入紓困預算追加案討論

LIVE／蘆洲員警確診、亞東爆院內感染　侯友宜14:40親上火線說明

張進德生日遇聯盟宣布延賽　心繫疫情感謝醫療人員

青蛙石步道、竹縣40家↑露營區暫停營業！築夢山城也在內

印尼遊覽船事故7死2失蹤　20人興奮自拍「擠到一側」翻覆釀禍

阿嬌「女生不矜持會吃虧」談感情觀：男人本性！斬婚1年…下任不輕易給承諾

全台疫情懶人包！苗栗確診者足跡曝！到板橋、桃園趴趴走

雷／《全明星》曹佑寧罕見激動！　巧固球剩40秒...藍隊喊暫停

台股重挫逆風進場！吳淡如曝「證券帳戶明細」公開投資心法

雙北本土個案暴增卻沒「封城」！陳時中憂：大家能關多久？

作家分享居家辦公：避免整天穿睡衣、劃出工作區、不要一直吸貓！

李多熙爆接替徐睿知！　公司證實收到《Island》提案：積極討論中

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

政治熱門新聞

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

快訊／亞東醫院爆「院內感染」7人確診　侯友宜10:30說明

快訊／本土確診再爆333例　侯友宜預警：新北已經快走到四級警戒　

快訊／亞東醫院爆院內感染「7人確診」　衛生局：接觸醫護匡列採檢

他曝「與萬例的距離」恐逆轉：兩週內升到第四級

等不到病房！確診者在家已「吐血絲」

快訊／新北18日起高中職以下停課　家長可請「防疫照顧假」

LIVE／三級警戒第一天上班課　柯文哲10：30臨時召開防疫記者會

工作大移動！22縣市發上班新政策

快訊／新北18歲以下孩童　遇緊急狀況可至四大超商「免費領餐」

柯文哲深夜曝真心話：疫情高峰還沒到

本土爆206確診！役男急問還要回營區？國防部：規定沒改變

快訊／本土入侵新北市政府？　侯友宜證實府外單位「1個案確診」

更多熱門

相關新聞

快訊／雲林縣議會暫延至5月31日再訂

快訊／雲林縣議會暫延至5月31日再訂

全台疫情高警戒，國內本土確診案例今（17）日在創新高達333例，雲林縣議會今為開議首日，因應雲林縣準三級防疫措施，四大黨團討論後決議，即日起議會暫時延期，預定5月31日再視疫情狀況決定何時開議。

基隆再增6確診！　廟口夜市宣布自主停業一周

基隆再增6確診！　廟口夜市宣布自主停業一周

快訊／中壽敦北大樓委外廠商員工確診！　全台分公司已全面消毒

快訊／中壽敦北大樓委外廠商員工確診！　全台分公司已全面消毒

屏東縣：1北部確診者10日陪父探望崁頂鄉親友

屏東縣：1北部確診者10日陪父探望崁頂鄉親友

侯友宜財產縮水614萬　鄭文燦存款增1045萬

侯友宜財產縮水614萬　鄭文燦存款增1045萬

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染本土病例新北侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

快訊／本土增333例！連續三天破百例

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

即／五股成州派出所警員確診　同仁全匡列採檢

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

范逸臣忍痛退賽「緊牽13年田中千繪逛街」

快訊／雙北皆破百！北市單日新增158例、新北148例

日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝：網友發的文

當沖操作長榮！男大生「慘輸65萬」崩潰：睡公園

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面