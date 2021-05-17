快訊／新北確診炸鍋！侯友宜擬設「方艙醫院」準備第四級警戒

▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／新北報導

新冠肺炎疫情大爆發，全台17日新增333本土病例，新北市增加148例，其中板橋41例最多，新北市長侯友宜召開緊急應變會議。針對新北本土案例暴增，是否研擬設置「方艙醫院」，侯友宜做出最新回應。

侯友宜17日在防疫記者會上表示，關於類似方艙醫院的措施，不斷進行討論當中，新北會跟CDC合作，要不斷擴大量能，就像目前防疫旅館不斷擴衝，「目前就是不斷擴充能量」。

所謂的方艙醫院，是由一系列具有不同醫療或技術保障功能的方艙組合而成的醫療單位。

以中國大陸為例，在當地的嚴重特殊傳染性肺炎疫情較為嚴重期間，通過直接徵用現有空間，包括大型活動場地、休課學校等快速構建方艙醫院以應對本次疫情，後來其他國家或地區也有採用此類方式以緩解現有醫療機構壓力以應對疫情。

對於準備「方艙醫院」，新北市政府工務局近日密集勘查地點，位於蘆洲區的空中大學也被徵詢，空中大學也回應，的確有接到市府徵詢，將配合政府防疫工作。不過，工務局指出，現勘後初步排除空大選項，持續針對全市多個地點評估中，設置時間尚未拍板。

新北市工務局長詹榮鋒說明，於現有建物或新建臨時建築作為方艙醫院都是選項，選址標準為腹地廣、交通便利方便醫護進出、距離住宅區有一段距離，目前有多個選址都在評估中，尚未定案，至於建置時程，須配合中央以及新北衛生局評估。