不斷更新／全台「學校停課」懶人包一次看　雙北停課至5月28日

▲示意圖，與本文無關。（圖／輔仁大學提供）
記者周亭瑋／綜合報導
國內疫情急遽升溫，本土疫情短短兩天狂增386例，民眾人心惶惶，各縣市也陸續宣布因應政策，《ETtoday新聞雲》記者就整理停課懶人包，讓讀者一目了然。
以下為全台停課一覽表：
【北部地區】
台北市：高中職、國中小、公私立托幼全面停課至5月28日。
新北市：高中職、國中小、公私立托幼全面停課至5月28日。
基隆市：高三及國三學生從明（18）日起至5月28日，可請假不到校。
桃園市：高三及國三學生從明（18）日起至5月28日，可請假不到校。
新竹市：高三及國三學生從明（18）日起至5月28日，可請假不到校。
新竹縣：高三及國三學生從明（18）日起至5月28日，可請假不到校。
苗栗縣：大倫國中2班停課。
【中部地區】
台中市：重慶國小1學生確診，5/17至5/31停課。
彰化縣：彰泰國中2學生確診，5/17至5/30停課停班。
南投縣：
雲林縣：
嘉義縣：
嘉義市：
【南部地區】
台南市：高、國三生家長同意，可請假不到校。
高雄市：高中以下可不到學校。
屏東縣：
【東部地區】
宜蘭縣：
花蓮縣：
台東縣：
【離島地區】
澎湖縣：
連江縣：
金門縣：
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