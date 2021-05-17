不斷更新／全台「學校停課」懶人包一次看　雙北停課至5月28日

▲示意圖，與本文無關。（圖／輔仁大學提供）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情急遽升溫，本土疫情短短兩天狂增386例，民眾人心惶惶，各縣市也陸續宣布因應政策，《ETtoday新聞雲》記者就整理停課懶人包，讓讀者一目了然。

以下為全台停課一覽表：

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【北部地區】

台北市：高中職、國中小、公私立托幼全面停課至5月28日。

新北市：高中職、國中小、公私立托幼全面停課至5月28日。

基隆市：高三及國三學生從明（18）日起至5月28日，可請假不到校。

桃園市：高三及國三學生從明（18）日起至5月28日，可請假不到校。

新竹市：高三及國三學生從明（18）日起至5月28日，可請假不到校。

新竹縣：高三及國三學生從明（18）日起至5月28日，可請假不到校。

苗栗縣：大倫國中2班停課。

【中部地區】

台中市：重慶國小1學生確診，5/17至5/31停課。

彰化縣：彰泰國中2學生確診，5/17至5/30停課停班。

南投縣：

雲林縣：

嘉義縣：

嘉義市：

【南部地區】

台南市：高、國三生家長同意，可請假不到校。

高雄市：高中以下可不到學校。

屏東縣：

【東部地區】

宜蘭縣：

花蓮縣：

台東縣：

【離島地區】

澎湖縣：

連江縣：

金門縣：