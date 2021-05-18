臉書散播、轉傳未經證實確診疫情　屏東男辯：好心提醒

▲內埔警分局長蔡耀順說明查獲曾男散播未經證實訊息過程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉曾姓男子，涉嫌在臉書留言「內埔有人確診，大家防疫要做好啊」，刑警局電信大隊會與內埔警分局17日晚執行網路巡邏時發現，循線找上他，雖事後也刪除該訊息，也表示是「好意提醒大家做好防疫」，警方訊後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定函送法辦。

針對有關從內埔某診所傳出有確診個案，屏東縣疫情指揮中心也表示，此案尚未接獲中央疫情指揮中心通知確認，請民眾不要任意在網路上傳播，以免觸法，遭到裁罰。

縣指揮中心表示，依傳染病防治法第63條規定，任意散佈未經證實的疫情，可移送檢察機關偵辦，最高可裁罰新台幣3百萬元。

縣指揮中心強調，只要接獲CDC通知，一定會迅速進行軌跡的環境消毒及公佈，請民眾不要過度揣測，造成恐慌。

內埔曾姓男子是在個人臉書張貼「內埔有人確診，大家防疫要做好啊」訊息，被警方循線查獲，他供稱從友人聽來該訊訊，基於好意提醒鄉親，事後也刪掉該則貼文，但仍觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定。

警方呼籲民眾，流行疫情等相關資訊係由疫情指揮中心確認，並統一對外公布。民眾接獲未經證實之疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

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