姊弟家暴中成長！接電話「媽媽成植物人」報警抓爸　悲劇30年曝

▲杨芳遭家暴頭骨開裂昏迷63天。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

5月16日，是福建人妻楊芳（化名）昏迷的第63天。做了兩次開顱手術，多塊頭骨被取掉，她躺在福建邵武市立醫院的病床上，只能靠呼吸機維持生命。將她打成重傷的，不是別人，而是與她結髮30年的丈夫張成。今年3月14日早上，張成抓住楊芳的頭，朝牆上猛烈撞擊，致女方頭骨開裂，陷入昏迷。

據《極目新聞》報導，楊芳今年51歲，是福建南平邵武市和平鎮人，30年前，她嫁給了同鎮的張成。當地盛產陶瓷，夫妻倆婚後主要靠務農和做陶瓷為生。

兩人婚後育有一女一子，女兒今年27歲，在北京工作。兒子張勇20歲，在福建三明上大學。3月14日上午10時許，張勇在學校接到表哥來電，「你媽被你老爸給打了，要準備做手術，你趕緊回來吧！」張勇立即趕回老家邵武市，並在途中撥打報警電話。

當日下午2時許，張勇趕到醫院，看見母親躺在ICU，身上連接著各種儀器，已經昏迷不醒。他從鄰居口中得知，那天早上楊芳到鄰居家給張成借了一包「頭痛粉」，回家不久後被打了，「沒人知道他為什麼突然會下這麼狠的手。」

張勇還從同村的親人處得知，父親當時抓著母親的頭往貼了瓷磚的牆上撞，之後去廚房拿了菜刀，往自己頭上砍，想自殺，結果只蹭破了頭皮上的血管，流了一攤血。

待這位親人發現楊芳時，她已經倒在地上，不省人事，村幹部和親屬將受傷的楊芳和張成均送往邵武市立醫院救治。張成外傷好了之後，被送往福建邵武精神病防治院。而楊芳因為頭骨開裂、顱內出血，接受了兩次開顱手術，多塊碎裂的頭骨被取出。

目前，楊芳仍昏迷不醒，插著呼吸機，躺在病床上。醫生說，如果發生併發症，甚至一個小小的感冒，都有可能要了她的命。

據危沖村村幹部介紹，楊芳在當地口碑很好，大家都說她勤勞賢慧，雖然她做陶瓷的技術不如丈夫，但把家裡的幾畝地打理得不錯；張成有多年的精神障礙疾病，到夏天天氣熱可能就會犯病，以前也會打他老婆，近幾年聽說動手的情況比較少，但楊芳的性格太老實了，被打得嚴重時，最多也就回娘家住幾天。

張成的姊姊張月在鎮上開雜貨店，她表示，弟弟有十幾年抑鬱症史。據她瞭解，事發前，張成有段時間沒有吃藥了。談及弟媳楊芳，張月只說她比較老實，挨打了也不多說。張月希望張成能快點從精神病院出來，好去醫院照顧他老婆，「不然他女兒的前途就沒了，好不容易在北京找到工作，不能長時間不回去上班。」

張成在福建邵武精神病防治院的主治醫生表示，張成在藥物控制下，現在精神狀況平穩，可以由監護人接回家，但是需要終生服藥。

楊芳的女兒目前請假，一直老家照顧母親。兒子張勇也在前幾天辦好了休學1年的手續，先在家裡照顧母親。提起母親時，張勇會叫她「老媽」。但一提到父親，他會猶豫一下，隨後吐出「父親」二字，似乎並不想叫他「老爸」。

「毫不誇張地講，我父親動手把我老媽打趴在地上，不省人事的次數，幾隻手都數不過來。這幾十年下來，打我老媽幾十次，好幾次鼻樑骨都被打斷了。」張勇說父親有失眠症，但他不認為父親有精神病。

他透露，母親是被父親打成植物人，目前已經全身癱瘓了，能活多久還不知道，一旦有個三長兩短，父親就是殺人犯，「躺在床上的是我親生母親，他就是殘害我母親的兇手。」張勇語氣充滿憤恨，他希望自己的父親受到懲罰。

5月15日，和平鎮派出所工作人員透露，張成的案子還在「走流程」，公安已經立案，搜集了相關證據，上報邵武市公安局，等待市公安局審批通過後，帶張成去做專業的精神病鑑定，並表示刑偵人員正在調查。