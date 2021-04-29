蟑螂壁虎直接吞！她嫁台9年被家暴「住豬舍改建屋」...網見2孩心疼

▲阿莉生下孩子後，就罹患憂鬱與躁鬱症。（圖／翻攝社團法人愛的延續公益協會）

記者劉維榛／綜合報導

「愛應是不分國籍！」臉書粉專《社團法人愛的延續公益協會》指出，日前去了一趟桃園探視，見到一位新住民喃喃自語「救救媽媽」，原來她受盡家暴與憂鬱症纏身，讓遠在越南的媽媽看不下去，來台探視後，媽媽意外發現自己罹患乳癌，礙於沒有健保，如今籌不出60萬開刀與治療費。

經常向弱勢家庭伸出援手的《社團法人愛的延續公益協會》，最近分享一樁越南外配的悲慘人生，35歲的「阿莉」與老公育有9歲、5歲兒女，夫家是低收入戶，嫁台這9年來她備受歧視與冷落，而老公除了酗酒、外遇連連甚至會動粗，讓阿莉罹患憂鬱症、躁鬱症。

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粉專透露，阿莉就住在豬舍改建的小平房裡，她時常沉浸在自責的狀態，不斷卑微鞠躬道歉的自言自語，還會不斷出現幻覺幻聽。症狀嚴重時，阿莉就會躲在農舍幾天幾夜，「見到地上蟲子、壁虎、蟑螂直接就吞下肚甚至拿土當飯吃」，多年來卻不見老公與公婆關心。

▲阿莉住在豬舍改建的小平房，病況嚴重會吃小強。（圖／翻攝社團法人愛的延續公益協會）



遠在越南的媽媽得知後，儘管語言不通，仍堅持來台探望女兒阿莉，並希望把孫子接回國就學，無奈造化弄人，今年4月初，媽媽胸口疼痛且有硬塊，就醫確診為乳癌。面對50、60萬的治療費，阿莉媽媽的手術在即，老公與公婆家卻不願伸手援救，一度讓母女倆陷入絕望。

所幸，透過同鄉的新住民四處求援，終於讓《社團法人愛的延續公益協會》得到此消息。粉專表示，當天抵達桃園住處時，只見阿莉蓬頭垢面衣衫襤褸，不斷鞠躬呢喃著，「救救媽媽...救救媽媽。」

消息曝光後，底下網友也相當不捨，「擔心小朋友，5歲的孩子需要什麼物資協助嗎」、「可以捐物資嗎？例如衣服等」、「看到這個案件真是悲痛不已」、「真是孝順的女兒，一直掛念救媽媽」、「希望阿莉也能接受治療」。

對此，粉專揪心表示，目前小孩仍住在桃園家中暫無危險，專員除了協助媽媽開刀，也會幫助阿莉就醫緩和她的精神狀況。至於捐款部分，粉專已尋求阿莉同鄉與通譯能擔當聯絡人，和委託支付醫療費用的窗口，以避免善款落入夫家口袋。

▼阿莉媽媽罹患乳癌，準備要開刀了。（圖／翻攝社團法人愛的延續公益協會）

