4歲娃深夜嚎啕大哭　鄰以為家暴報案…警機會教育：讓玩具回家

▲內埔警分局新北勢所警員丁淦原、徐佑寧圓滿處理4歲娃深夜嚎啕大哭案。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉4歲娃深夜睡覺前拒收玩具，耍賴嚎啕大哭，鄰居以為發生家暴報警，警方趕到得知內情，借此教育娃「你要睡覺了，也要讓玩具回自己的家」，圓滿落幕。

▲4歲娃及阿嬤。

內埔警分局新北勢所日前深夜11時接獲報案，指稱一處民宅突有孩童狂哭不止，疑有家暴。由於涉及「八大關懷族群」的兒童受虐事件，警方不敢大意，立即聯絡執行線上巡邏勤務的警員丁淦原、徐佑寧趕往處理。

警方趕到現場敲門，應門的4歲黃童的阿公一臉狐疑，並表示，「沒有家暴，沒有體罰，係夜深了，要小孩上樓睡覺，要他收完玩具後上樓」。

不料孫兒耍賴，立刻狂哭，安撫亦無效。阿嬤也表示，屋內屋外都是一天玩的玩具，遂教育該孫玩完玩具後，應養成物歸原位的習慣，「而非只是哭」，但孫子根本不聽，就是大哭。黃童的阿公、阿嬤對此也說「很不好意思，叨擾到鄰居」。

丁等2員檢視該童，確無任何傷勢，遂向該孩童說，「我們一起收」；並借機教育小朋友：「很晚了，你要上床睡覺；那玩具是不是也要回到自己的家？」孩童受教，便都把玩具送回收納盒了。

據悉，丁姓警員，已婚，剛好有一位4歲小孩，剛好用得上帶小孩的經驗；徐姓警員則是單身。

分局長蔡耀順表示，肯定民眾發現社區的異狀，報警前往處理；該案雖無家暴情事，也肯定丁等2員以柔話術教育小孩，解決了公嬤的生活困擾，值得同仁學習。

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