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3縣市一夜變色！今年493例本土確診地圖曝　新北飆破200

本土確診地圖。（圖／翻攝疾管署網站）

▲根據疾管署網站資訊，今年至今共有493例本土病例。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣16日新增206例本土確診，根據疾管署今天（17日）更新的今年「本土病例地理分佈」，3縣市一夜「變色」，基隆市確診從2人增加到4人，警戒燈號從黃色轉成橘色；台中市確診從1人來到2人，燈號從淺綠轉成黃色；新竹縣確診從0人來到1人，燈號從深綠轉成淺綠。不過，指揮中心16日公布新竹縣增3人確診，和疾管署地圖上的1人有落差，這部分還有待確認。

根據疾管署網站資訊，今年至今共有493例本土病例，全台最多確診出現在新北市的217人，其次依序為台北市193人、桃園市44人、宜蘭縣16人、彰化縣15人、基隆市4人、台中市2人、高雄市1人、新竹縣1人。

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中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增207例COVID-19確定病例，分別為206例本土及1例境外移入。指揮中心表示，新增206例本土個案為90男116女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日、採檢日介於今年4月6日至5月15日，居住縣市分別為新北市97例、台北市89例、彰化縣9例、宜蘭縣及新竹縣各3例、桃園市及基隆市各2例、台中市1例。

指揮中心說明，其中茶藝館相關105例、萬華活動史相關44例、某社團相關5例、宜蘭遊藝場相關3例、南部進香團1例，相關疫情調查持續進行中。

ET快訊
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